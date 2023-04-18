Кулеба пригласил Кувейт присоединиться к восстановлению Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, находясь с рабочим визитом в Кувейте, пригласил государство присоединиться к восстановлению Украины.

Источник: пресс-служба Министерства иностранных дел, Кулеба в Twitter

Прямая речь: "В Кувейте я встретился с Валидом Аль-Бахаром, исполняющим обязанности директора Кувейтского фонда арабского экономического развития, чтобы пригласить Кувейт принять участие в восстановлении Украины.

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Мы обсудили социальные и гуманитарные проекты, в частности строительство школ и больниц".

Детали: Валид Аль-Бахар сообщил, что его фонд готов принять участие в Международной конференции по восстановлению Украины, которая запланирована на конец июня. По его словам, взаимодействие с Украиной станет одним из приоритетов фонда.

Особое внимание уделяется проектам социальной направленности, в частности строительству новых больниц, школ и детских садов в Украине, а также реализации программ психологической поддержки и реабилитации украинцев, пострадавших во время войны.

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В ближайшее время будет организована встреча экспертов Украины и Кувейта для детального обсуждения перспектив сотрудничества.

Кулеба отметил, что "в общей перспективе послевоенного восстановления Украина, вероятно, станет крупнейшей строительной площадкой в мире".

Справочно: Кувейтский фонд арабского экономического развития является государственным агентством, которое занимается вопросами предоставления финансовой и технической помощи развивающимся странам.

Он работает с 1961 года и направляет часть прибыли от продажи нефти для оказания экономической и технической помощи развивающимся странам. Фонд действует под общим руководством министра иностранных дел Кувейта.