Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба пригласил Кувейт присоединиться к восстановлению Украины

Татьяна ЛозовенкоВторник, 18 апреля 2023, 15:56
Кулеба пригласил Кувейт присоединиться к восстановлению Украины
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, находясь с рабочим визитом в Кувейте, пригласил государство присоединиться к восстановлению Украины.

Источник: пресс-служба Министерства иностранных дел, Кулеба в Twitter

Прямая речь: "В Кувейте я встретился с Валидом Аль-Бахаром, исполняющим обязанности директора Кувейтского фонда арабского экономического развития, чтобы пригласить Кувейт принять участие в восстановлении Украины. 

Мы обсудили социальные и гуманитарные проекты, в частности строительство школ и больниц".

Детали: Валид Аль-Бахар сообщил, что его фонд готов принять участие в Международной конференции по восстановлению Украины, которая запланирована на конец июня. По его словам, взаимодействие с Украиной станет одним из приоритетов фонда.

Особое внимание уделяется проектам социальной направленности, в частности строительству новых больниц, школ и детских садов в Украине, а также реализации программ психологической поддержки и реабилитации украинцев, пострадавших во время войны. 

В ближайшее время будет организована встреча экспертов Украины и Кувейта для детального обсуждения перспектив сотрудничества.

ВИДЕО ДНЯ

Кулеба отметил, что "в общей перспективе послевоенного восстановления Украина, вероятно, станет крупнейшей строительной площадкой в мире". 

Справочно: Кувейтский фонд арабского экономического развития является государственным агентством, которое занимается вопросами предоставления финансовой и технической помощи развивающимся странам.

Он работает с 1961 года и направляет часть прибыли от продажи нефти для оказания экономической и технической помощи развивающимся странам. Фонд действует под общим руководством министра иностранных дел Кувейта.

Темы: МИДКулеба ДмитрийАзия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Одного священника УПЦ МП удалось обменять на 28 украинских военных – глава СБУ

Буданов отреагировал на "заочный арест" от РФ: Мне приятно

Попытка угнать самолет РФ, закончившаяся обстрелом: СБУ объявила подозрение экс-разведчику

Митрополит Павел пожаловался, что у него нет света дома зарядить электронный браслет

Орбан возмутился заявлением генсека НАТО о будущем Украины в Альянсе

Зеленский провел Ставку: разведка доложила о планах россиян, внимание к распределению оружия

Все новости...
МИД
В МИД позвали президента Бразилии в Украину, чтобы увидеть агрессию РФ собственными глазами
Лавров заговорил о “скорейшем прекращении” войны
Новые горизонты на Ближнем Востоке: МИД сообщил о важных переговорах в Ираке
Последние новости
19:09
В мире ко Дню Земли пройдут акции против экоцида в Украине: как принять участие
19:05
Премьер анонсировал начало выплаты средств на восстановление жилья через "Дію"
19:03
обновленоПо всей Украине объявляли воздушную тревогу
18:57
В Финляндии фиксируют все больше российских кибератак
18:51
Остин подтвердил: Abrams скоро отправятся в Германию для обучения украинцев
18:49
Чехия должна продвигать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в этом году – президент
18:48
фото, видеоНаштамповали справок на 300 тысяч долларов: разоблачена преступная группа врачей
18:47
По просьбе Минкульта YouTube удалил видео "Вагнера"
18:39
Uber избавился от своей доли в российском "Яндекс.Такси" за $700 миллионов
18:36
В Минюсте объяснили, как развестись во время войны и нужен ли для этого военный билет
Все новости...
Реклама: