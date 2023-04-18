Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба пригласил Кувейт присоединиться к восстановлению Украины

Татьяна ЛозовенкоВторник, 18 апреля 2023, 15:56
Кулеба пригласил Кувейт присоединиться к восстановлению Украины
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, находясь с рабочим визитом в Кувейте, пригласил государство присоединиться к восстановлению Украины.

Источник: пресс-служба Министерства иностранных дел, Кулеба в Twitter

Прямая речь: "В Кувейте я встретился с Валидом Аль-Бахаром, исполняющим обязанности директора Кувейтского фонда арабского экономического развития, чтобы пригласить Кувейт принять участие в восстановлении Украины. 

Реклама:

Мы обсудили социальные и гуманитарные проекты, в частности строительство школ и больниц".

Детали: Валид Аль-Бахар сообщил, что его фонд готов принять участие в Международной конференции по восстановлению Украины, которая запланирована на конец июня. По его словам, взаимодействие с Украиной станет одним из приоритетов фонда.

Особое внимание уделяется проектам социальной направленности, в частности строительству новых больниц, школ и детских садов в Украине, а также реализации программ психологической поддержки и реабилитации украинцев, пострадавших во время войны. 

ВИДЕО ДНЯ

В ближайшее время будет организована встреча экспертов Украины и Кувейта для детального обсуждения перспектив сотрудничества.

Кулеба отметил, что "в общей перспективе послевоенного восстановления Украина, вероятно, станет крупнейшей строительной площадкой в мире". 

Справочно: Кувейтский фонд арабского экономического развития является государственным агентством, которое занимается вопросами предоставления финансовой и технической помощи развивающимся странам.

Он работает с 1961 года и направляет часть прибыли от продажи нефти для оказания экономической и технической помощи развивающимся странам. Фонд действует под общим руководством министра иностранных дел Кувейта.

Темы: МИДКулеба ДмитрийАзия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
МИД
МИД: Жаль, что Папа Римский распространяет великодержавные идеи РФ
На границе с Грузией застряли украинцы, которых силой вывезли в Россию: МИД изучает ситуацию
В Киев прибыл министр иностранных дел Турции
Последние новости
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
Все новости...
Реклама: