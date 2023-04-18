Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Справа 2 травня в Одесі: Фучеджі засудили до 15 років в'язниці заочно

"Українська правда"Вівторок, 18 квітня 2023, 15:58
Справа 2 травня в Одесі: Фучеджі засудили до 15 років в'язниці заочно
Дмитро Фучеджі, фото "Думская"

Приморський суд Одеси оголосив вирок колишньому заступнику керівника обласної міліції Дмитру Фучеджі, який фігурував у справі подій 2 травня: його засудили до 15 років позбавлення волі та позбавлення звання полковника.

Джерело: голова ГО "Зелений лист" Владислав Балінський, "Суспільне", Офіс генерального прокурора

Деталі: Фучеджі судили за його відсутності за звинуваченнями в організації масових заворушень, зловживанні службовим становищем, що призвело до трагічних наслідків; в поплічництві в захопленні будівель держорганів та втручанні в діяльність інших працівників правоохоронних органів. 

Реклама:

Вирок оголосив суддя Коваленко В.М.

Приморський райсуд м. Одеса засудив Фучеджі до 15 років позбавлення волі, позбавив його права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки, зобов’язав сплатити штраф та позбавив звання "полковника міліції".

Прокурори у суді довели, що Фучеджі вступив у змову з представниками "Антимайдану" і забезпечив безперешкодне вчинення ними 2 травня 2014 року масових заворушень в Одесі, а 4 травня наказав підлеглим випустити з ізолятора тимчасового тримання 63 осіб, затриманих 2 травня.

ВІДЕО ДНЯ

Судовий розгляд здійснювався за спеціальною процедурою in absentia (заочно) у зв'язку із переховуванням колишнього міліціонера на території РФ та наявними даними про набуття ним російського громадянства.

Передісторія:

  • 2 травня 2014 року Дмитро Фучеджі керував представниками "Антимайдану", які у центральній частині міста Одеса, біля Російського академічного театру на вулиці Грецькій, влаштували масові заворушення, вчиняли насильство, погроми та знищували майно. Внаслідок цього вогнепальні поранення отримали вісім людей, шестеро з них загинули.
  • 4 травня 2014 року через бездіяльність Фучеджі, якого після заворшуень у місті призначили виконувачем обов’язків начальника ГУМВС України в Одеській області, "антимайданівці" захопили будівлю управління міліції та звільнили 63 своїх прибічників. За даними слідства, Фучеджі усно наказав відкрити камери ІТТ Одеського міського управління та звільнити затриманих.
  • Після подій 2 травня Фучеджі затримали, але потім відпустили під обіцянку ходити на допити.
  • 6 травня того ж року Фучеджі втік із лікарні до так званої "Придністровської Молдавської Республіки" (за інформацією ЗМІ, Дмитро Фучеджі є рідним братом екс-голови МВС Придністров'я Івана Фучеджі), а звідти – до Росії, де потім роздавав інтерв’ю російським пропагандистам та виступав в ООН по відеозв’язку.
  • Із травня 2014 року Дмитро Фучеджі перебуває у розшуку. Попри втечу, ще у 2017 році він отримував українську пенсію.
  • У вересні 2022 року Державного бюро розслідувань повідомило, що завершило спеціальне досудове розслідування щодо колишнього заступника керівника ГУ МВС України в Одеській області – начальника міліції громадської безпеки Дмитра Фучеджі за обвинуваченням в організації масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року. Справа пішла до суду

Читайте також: Хронологія подій в Одесі 2 травня 2014 року

Матільда Богнер: Чого бракує для розслідувань подій 2 травня 2014 в Одесі?

УП, доповнено
Теми: ОдесаЄвромайдансуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

Усі новини...
Одеса
Заволодіння аеропортом "Одеса": ексмер Костусєв та бізнесмени Кауфман і Грановський отримали підозри
В Одесі затримали військового інженера, який привласнив понад мільйон гривень
В Одесі лунають вибухи: працює ППО
Останні новини
18:55
Зеленський: Усі чиновники мали бути моральним прикладом під час війни, але такого нема   
18:54
У "Дії" з'явиться інтерактивна карта укриттів
18:53
Зеленський заявив, що планує зменшити уряд "ще більше"
18:48
Мобілізація коштуватиме Україні додаткових 500 мільярдів - Зеленський
18:47
Зеленський: Ніхто не знає, коли закінчиться війна, але можна й країну про… зі скепсисом
18:31
Зеленський: Я впевнений, що США нас не зрадять
18:30
Фахівець з міжнародних відносин очолив Держлісагентство
18:22
Росія має компенсувати "Нафтогазу" збитки в Криму – суд Британії 
18:18
У "Дії" можна буде подати скаргу на укриття або знайти найближче на інтерактивній мапі
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський
Усі новини...
Реклама: