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Справа 2 травня в Одесі: Фучеджі засудили до 15 років в'язниці заочно

"Українська правда"Вівторок, 18 квітня 2023, 15:58
Справа 2 травня в Одесі: Фучеджі засудили до 15 років в'язниці заочно
Дмитро Фучеджі, фото "Думская"

Приморський суд Одеси оголосив вирок колишньому заступнику керівника обласної міліції Дмитру Фучеджі, який фігурував у справі подій 2 травня: його засудили до 15 років позбавлення волі та позбавлення звання полковника.

Джерело: голова ГО "Зелений лист" Владислав Балінський, "Суспільне", Офіс генерального прокурора

Деталі: Фучеджі судили за його відсутності за звинуваченнями в організації масових заворушень, зловживанні службовим становищем, що призвело до трагічних наслідків; в поплічництві в захопленні будівель держорганів та втручанні в діяльність інших працівників правоохоронних органів. 

Вирок оголосив суддя Коваленко В.М.

Приморський райсуд м. Одеса засудив Фучеджі до 15 років позбавлення волі, позбавив його права обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки, зобов’язав сплатити штраф та позбавив звання "полковника міліції".

Прокурори у суді довели, що Фучеджі вступив у змову з представниками "Антимайдану" і забезпечив безперешкодне вчинення ними 2 травня 2014 року масових заворушень в Одесі, а 4 травня наказав підлеглим випустити з ізолятора тимчасового тримання 63 осіб, затриманих 2 травня.

Судовий розгляд здійснювався за спеціальною процедурою in absentia (заочно) у зв'язку із переховуванням колишнього міліціонера на території РФ та наявними даними про набуття ним російського громадянства.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 2 травня 2014 року Дмитро Фучеджі керував представниками "Антимайдану", які у центральній частині міста Одеса, біля Російського академічного театру на вулиці Грецькій, влаштували масові заворушення, вчиняли насильство, погроми та знищували майно. Внаслідок цього вогнепальні поранення отримали вісім людей, шестеро з них загинули.
  • 4 травня 2014 року через бездіяльність Фучеджі, якого після заворшуень у місті призначили виконувачем обов’язків начальника ГУМВС України в Одеській області, "антимайданівці" захопили будівлю управління міліції та звільнили 63 своїх прибічників. За даними слідства, Фучеджі усно наказав відкрити камери ІТТ Одеського міського управління та звільнити затриманих.
  • Після подій 2 травня Фучеджі затримали, але потім відпустили під обіцянку ходити на допити.
  • 6 травня того ж року Фучеджі втік із лікарні до так званої "Придністровської Молдавської Республіки" (за інформацією ЗМІ, Дмитро Фучеджі є рідним братом екс-голови МВС Придністров'я Івана Фучеджі), а звідти – до Росії, де потім роздавав інтерв’ю російським пропагандистам та виступав в ООН по відеозв’язку.
  • Із травня 2014 року Дмитро Фучеджі перебуває у розшуку. Попри втечу, ще у 2017 році він отримував українську пенсію.
  • У вересні 2022 року Державного бюро розслідувань повідомило, що завершило спеціальне досудове розслідування щодо колишнього заступника керівника ГУ МВС України в Одеській області – начальника міліції громадської безпеки Дмитра Фучеджі за обвинуваченням в організації масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року. Справа пішла до суду

Читайте також: Хронологія подій в Одесі 2 травня 2014 року

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УП, доповнено
Теми: ОдесаЄвромайдансуд
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