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Дело 2 мая в Одессе: Фучеджи приговорили к 15 годам тюрьмы заочно

"Украинская правда"Вторник, 18 апреля 2023, 15:58
Дело 2 мая в Одессе: Фучеджи приговорили к 15 годам тюрьмы заочно
Дмитрий Фучеджи, фото "Думская"

Приморский суд Одессы огласил приговор бывшему заместителю руководителя областной милиции Дмитрию Фучеджи, который фигурировал в деле событий 2 мая: его приговорили к 15 годам лишения свободы и лишению звания полковника.

Источник: глава ОО "Зеленый лист" Владислав Балинский, "Суспільне", Офис генерального прокурора

Детали: Фучеджи судили в его отсутствие по обвинениям в организации массовых беспорядков, злоупотреблении служебным положением, что привело к трагическим последствиям; в пособничестве в захвате зданий госорганов и вмешательстве в деятельность других работников правоохранительных органов. 

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Приговор огласил судья Коваленко В.Н.

Приморский райсуд г. Одесса приговорил Фучеджи к 15 годам лишения свободы, лишил его права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года, обязал уплатить штраф и лишил звания "полковника милиции".

Прокуроры в суде доказали, что Фучеджи вступил в сговор с представителями "Антимайдана" и обеспечил беспрепятственное совершение ими 2 мая 2014 года массовых беспорядков в Одессе, а 4 мая приказал подчиненным выпустить из изолятора временного содержания 63 человека, задержанных 2 мая.

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Судебное разбирательство осуществлялось по специальной процедуре in absentia (заочно) в связи с пребыванием бывшего милиционера на территории РФ и имеющимися данными о получении им российского гражданства.

Предыстория:

  • 2 мая 2014 года Дмитрий Фучеджи руководил представителями "Антимайдана", которые в центральной части города Одесса, возле Русского академического театра на улице Греческой, устроили массовые беспорядки, совершали насилие, погромы и уничтожали имущество. В результате огнестрельные ранения получили восемь человек, шестеро из них погибли.
  • 4 мая 2014 года из-за бездействия Фучеджи, которого после беспорядков в городе назначили исполняющим обязанности начальника ГУМВД Украины в Одесской области, "антимайдановцы" захватили здание управления милиции и освободили 63 своих сторонников. По данным следствия, Фучеджи устно приказал открыть камеры ИВС Одесского городского управления и освободить задержанных.
  • После событий 2 мая Фучеджи задержали, но потом отпустили под обещание ходить на допросы.
  • 6 мая того же года Фучеджи сбежал из больницы в так называемую "Приднестровскую Молдавскую Республику" (по информации СМИ, Дмитрий Фучеджи является родным братом экс-главы МВД Приднестровья Ивана Фучеджи), а оттуда – в Россию, где потом раздавал интервью российским пропагандистам и выступал в ООН по видеосвязи.
  • С мая 2014 года Дмитрий Фучеджи находится в розыске. Несмотря на бегство, еще в 2017 году он получал украинскую пенсию.
  • В сентябре 2022 года Государственное бюро расследований сообщило, что завершило специальное досудебное расследование в отношении бывшего заместителя руководителя ГУ МВД Украины в Одесской области – начальника милиции общественной безопасности Дмитрия Фучеджи по обвинению в организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. Дело пошло в суд.

Читайте также: Хронология событий в Одессе 2 мая 2014 года

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Уп, дополнено
Темы: ОдессаЕвромайдансуд
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