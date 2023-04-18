Польща пропонує відкрити "академію HIMARS" на своїй території

Польща пропонує відкрити навчальний центр для тренувань на ракетних системах HIMARS на своїй території.

Про це у Twitter написав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє "Європейська правда".

"Ми хочемо, щоб у Польщі була створена "академія HIMARS", де проходитимуть навчання з використання цієї артилерійської системи", – зазначив міністр.

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Chcemy, aby w 🇵🇱powstała Himars Academy, w której będą odbywać się szkolenia z użycia tego systemu artylerii. Dziś w Toruniu odbywa się konferencja European Rocket Artillery Summit, gdzie omówione zostaną szczegóły tego projektu. Pierwsze Himarsy trafią do nas jeszcze w tym roku. pic.twitter.com/uBDy9AFvrd — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) April 18, 2023

Блащак додав, що 18 квітня в Торуні проходить конференція European Rocket Artillery Summit, де обговорюватимуться деталі цього проєкту.

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Перші HIMARS прибудуть до Польщі пізніше цього року, повідомив він.

Перший контракт на придбання Польщею 20 американських реактивних систем залпового вогню HIMARS був підписаний у 2019 році. Крім того, торік Польща повідомила про плани замовити ще близько 500 HIMARS.

Нагадаємо, 9 лютого стало відомо, що США планують створити в Європі навчальний центр, який тренуватиме військові сили союзників по НАТО застосуванню реактивних систем залпового вогню HIMARS.