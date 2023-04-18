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Офіцер Нацгвардії "виховував" строковика лайкою і стусанами – розбиратиметься ДБР

Валентина РоманенкоВівторок, 18 квітня 2023, 16:28
Офіцер Нацгвардії виховував строковика лайкою і стусанами – розбиратиметься ДБР
ілюстративне фото НГУ

Національна гвардія проводить службову перевірку дій свого офіцера, який нецензурно і з використанням фізичної сили поводився зі строковиком військової частини в Івано-Франківську.

Джерело: відео, поширене в ТГ, Західне територіальне управління Національної гвардії України, Офіс генпрокурора

Деталі: В телеграм-каналах з'явилося відео нестатутної поведінки офіцера Нацгвардії, на якому зафіксовано, як офіцер військової частини з Івано-Франківська "виховує" нацгвардійця-стороковика з використанням нецензурної лексики та стусанів.

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"Уйо…е кончене, в штаб пи..уй", - звертається старший за званням до строковика. Чим був викликаний конфлікт, який, за даними УП, мав місце в кінці березня, достеменно невідомо. Водночас в НГУ зазначають, що засудили таку поведінку свого офіцера та розпочали службову перевірку. Також в ситуації розбиратиметься ДБР.

Дослівно: "Керівництво Західного територіального управління Національної гвардії, як і усе суспільство, обурено діями офіцера військової частини з Івано-Франківська, відносно солдата строкової служби.

За даним фактом розпочато службову перевірку та повідомлено Територіальне управління Державного бюро розслідування розташованого у місті Львові.

ВІДЕО ДНЯ

У сучасній армії та у сталому суспільстві немає  місця для приниження честі та гідності людини та, зокрема, військовослужбовця.

У свою чергу надаємо всебічну підтримку правоохоронцям у проведенні розслідування для надання належної правової оцінки діям офіцера".

Оновлено: В Офісі генпрокурора повідомили, що відомості в ЄРДР внесені за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, тривають допити свідків та потерпілого.

Досудове розслідування здійснюватиметься слідчими ДБР.

У ДБР повідомили, що їхні слідчі виявили додаткові факти знущання цього офіцера Національної гвардії з військових.

Теми: Нацгвардіяскандал
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