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Офицер Нацгвардии "воспитывал" срочника бранью и пинками – будет разбираться ГБР

Валентина РоманенкоВторник, 18 апреля 2023, 16:28
Офицер Нацгвардии воспитывал срочника бранью и пинками – будет разбираться ГБР
иллюстративное фото НГУ

Национальная гвардия проводит служебную проверку действий своего офицера, который нецензурно и с использованием физической силы обращался со срочником воинской части в Ивано-Франковске.

Источник: видео, распространенное в ТГ, Западное территориальное управление Национальной гвардии Украины, Офис генпрокурора

Детали: В телеграмм-каналах появилось видео неуставного поведения офицера Нацгвардии, на котором зафиксировано, как офицер воинской части из Ивано-Франковска "воспитывает" нацгвардейца-строковика с использованием нецензурной лексики и пинков.

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"Уйо...е конченое, в штаб пи...уй", - обращается старший по званию к срочнику. Чем был вызван конфликт, который, по данным УП, имел место в конце марта, доподлинно неизвестно. В то же время в НГУ отмечают, что осудили такое поведение своего офицера и начали служебную проверку. Также в ситуации будет разбираться ГБР.

Дословно: "Руководство Западного территориального управления Национальной гвардии, как и все общество, возмущено действиями офицера воинской части из Ивано-Франковска в отношении солдата срочной службы.

По данному факту начата служебная проверка и сообщено Территориальному управлению Государственного бюро расследования расположенному во Львове.

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В современной армии и в устойчивом обществе нет места для унижения чести и достоинства человека и, в частности, военнослужащего.

В свою очередь оказываем всестороннюю поддержку правоохранителям в проведении расследования для предоставления надлежащей правовой оценки действиям офицера".

Обновлено: В Офисе генпрокурора сообщили, что сведения в ЕРДР внесены по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

Сейчас проводятся неотложные следственные действия, продолжаются допросы свидетелей и потерпевшего.

Досудебное расследование будет осуществляться следователями ГБР.

В ГБР сообщили, что их следователи обнаружили дополнительные факты издевательства этого офицера Национальной гвардии над военными.

Темы: Нацгвардияскандал
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