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ДБР виявило нові факти знущання офіцера НГУ над військовими: допитують свідків

Валентина РоманенкоВівторок, 18 квітня 2023, 19:52
ДБР виявило нові факти знущання офіцера НГУ над військовими: допитують свідків
фото ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань виявили додаткові факти знущання офіцера Національної гвардії з військових у частині в Івано-Франківській області.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом побиття військовослужбовця однієї з частин Нацгвардії. Відео, на якому офіцер нецензурно лається та б’є військовослужбовця, раніше з’явилося в телеграмканалах. 

Повідомляється, що працівники ДБР проводять невідкладні слідчі дії на території військової частини. Опитують свідків та потерпілого.

 

Дослівно: "Слідчим вдалося встановити й інші факти знущання офіцера з військовослужбовців цієї частини.

Відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень... Наразі офіцеру готується повідомлення про підозру за цією статтею.

 

Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 12 років".

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Теми: НацгвардіяІвано-ФранківськДБРскандал
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