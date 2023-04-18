ДБР виявило нові факти знущання офіцера НГУ над військовими: допитують свідків

Слідчі Державного бюро розслідувань виявили додаткові факти знущання офіцера Національної гвардії з військових у частині в Івано-Франківській області.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом побиття військовослужбовця однієї з частин Нацгвардії. Відео, на якому офіцер нецензурно лається та б’є військовослужбовця, раніше з’явилося в телеграмканалах.

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Повідомляється, що працівники ДБР проводять невідкладні слідчі дії на території військової частини. Опитують свідків та потерпілого.

Дослівно: "Слідчим вдалося встановити й інші факти знущання офіцера з військовослужбовців цієї частини.

Відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень... Наразі офіцеру готується повідомлення про підозру за цією статтею.

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Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 12 років".