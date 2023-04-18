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Росіяни вбили 83-річну жінку на Сумщині

Олена РощінаВівторок, 18 квітня 2023, 16:50
Росіяни вбили 83-річну жінку на Сумщині
Росіяни обстріляли с. Річки, фото ОГП

18 квітня через артилерійський обстріл російськими військами села Річки у Сумській області загинула 83-річна жінка.

Джерело: Офіс генерального прокурора України

Деталі: За даними слідства, 18 квітня 2023 року близько 12:20 окупанти з території Російської Федерації здійснили артилерійський обстріл с. Річки Сумського району. 

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Внаслідок цього на території власного домоволодіння загинула 83-річна жінка.

 

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

 

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Сумській області.

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Теми: Сумська областьобстрілжертвивійна
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