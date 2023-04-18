Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни вбили 83-річну жінку на Сумщині

Олена РощінаВівторок, 18 квітня 2023, 16:50
Росіяни вбили 83-річну жінку на Сумщині
Росіяни обстріляли с. Річки, фото ОГП

18 квітня через артилерійський обстріл російськими військами села Річки у Сумській області загинула 83-річна жінка.

Джерело: Офіс генерального прокурора України

Деталі: За даними слідства, 18 квітня 2023 року близько 12:20 окупанти з території Російської Федерації здійснили артилерійський обстріл с. Річки Сумського району. 

Внаслідок цього на території власного домоволодіння загинула 83-річна жінка.

 

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

 

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Сумській області.

Теми: Сумська областьобстрілжертвивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Одного священика УПЦ МП вдалось обміняти на 28 українських військових – глава СБУ

Буданов відреагував на "заочний арешт" від РФ: Мені приємно

Спроба викрасти літак РФ, яка закінчилась обстрілом: СБУ оголосила підозру ексрозвіднику

Митрополит Павло поскаржився, що не має світла вдома зарядити електронний браслет

Орбан обурився через заяву генсека НАТО про майбутнє України в Альянсі

Зеленський провів Ставку: розвідка доповіла про плани росіян, увага до розподілу зброї

Усі новини...
Сумська область
Росіяни гатили по Сумщині, понад 100 прильотів з АГС та артилерії
Росіяни вдарили по Сумщині із САУ і скинули 6 мін
Ворог здійснив авіаудар по Сумщині, поранена цивільна особа
Останні новини
18:51
Остін підтвердив: Abrams скоро вирушать у Німеччину для навчання українців
18:49
Чехія повинна просувати початок переговорів про вступ України до ЄС вже цього року - президент
18:48
фото, відеоНаштампували довідок на 300 тисяч доларів: викрито злочинну групу лікарів
18:47
На прохання Мінкульту YouTube видалив відео  "Вагнера"
18:39
Uber позбувся своєї частки в російському "Яндекс.Таксі" за $700 мільйонів
18:36
У Мін'юсті пояснили, як розлучитись під час війни і чи треба для цього військовий квиток
18:28
По всій Україні – повітряна тривога
18:11
Литва вперше відключиться від енергомережі РФ у тестовому режимі
18:01
Статки власників luxury-брендів зросли на $93 мільярди на тлі попиту на предмети розкоші
17:47
Кремль хоче сформувати антиукраїнську коаліцію з ультралівих і ультраправих у Німеччині – WP
Усі новини...
Реклама: