Росіяни вбили 83-річну жінку на Сумщині

18 квітня через артилерійський обстріл російськими військами села Річки у Сумській області загинула 83-річна жінка.

Джерело: Офіс генерального прокурора України

Деталі: За даними слідства, 18 квітня 2023 року близько 12:20 окупанти з території Російської Федерації здійснили артилерійський обстріл с. Річки Сумського району.

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Внаслідок цього на території власного домоволодіння загинула 83-річна жінка.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Сумській області.