Россияне убили 83-летнюю женщину на Сумщине
Вторник, 18 апреля 2023, 16:50
18 апреля из-за артиллерийского обстрела российскими войсками села Речки в Сумской области погибла 83-летняя женщина.
Источник: Офис генерального прокурора Украины
Детали: По данным следствия, 18 апреля 2023 года около 12:20 оккупанты с территории Российской Федерации осуществили артиллерийский обстрел с. Речки Сумского района.
В результате на территории собственного домовладения погибла 83-летняя женщина.
Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Сумской области.