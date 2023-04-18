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Россияне убили 83-летнюю женщину на Сумщине

Елена РощинаВторник, 18 апреля 2023, 16:50
Россияне убили 83-летнюю женщину на Сумщине
Россияне обстреляли с. Речки, фото ОГП

18 апреля из-за артиллерийского обстрела российскими войсками села Речки в Сумской области погибла 83-летняя женщина.

Источник: Офис генерального прокурора Украины

Детали: По данным следствия, 18 апреля 2023 года около 12:20 оккупанты с территории Российской Федерации осуществили артиллерийский обстрел с. Речки Сумского района. 

В результате на территории собственного домовладения погибла 83-летняя женщина.

 

Под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

 

Досудебное расследование осуществляют следователи Управления СБУ в Сумской области.

Темы: Сумская областьобстрелжертвывойна
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