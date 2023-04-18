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Безвісти зниклими вважають 7 тисяч українських військових – уповноважений

Валентина РоманенкоВівторок, 18 квітня 2023, 17:44
Безвісти зниклими вважають 7 тисяч українських військових – уповноважений
ілюстративне фото Shutterstock

Станом на квітень 2023 року зниклими безвісти вважають приблизно 7 тисяч українських військовослужбовців.

Джерело: уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Цифра така дійсно є, – трохи більше семи тисяч. Ми розраховуємо на те, що ті люди, яких ми розшукуємо як безвісти зниклих, вони все ж полонені".

Деталі: Котенко додав, що на його думку, цей відсоток набагато більший, тобто – 60-65% зниклих, за статистикою упровноваженого, це живі люди, які перебувають у полоні.

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Теми: війнаполоненіЗбройні сили
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