Без вести пропавшими считают 7 тысяч украинских военных – уполномоченный
Вторник, 18 апреля 2023, 17:44
По состоянию на апрель 2023 года пропавшими без вести считают примерно 7 тысяч украинских военнослужащих.
Источник: уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко в эфире национального телемарафона
Прямая речь: "Цифра такая действительно есть, - чуть больше семи тысяч. Мы рассчитываем на то, что те люди, которых мы разыскиваем как без вести пропавших, они все же пленные".
Детали: Котенко добавил, что по его мнению, этот процент гораздо больше, то есть - 60-65% пропавших, по статистике уполномоченного, это живые люди, которые находятся в плену.
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