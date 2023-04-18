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Без вести пропавшими считают 7 тысяч украинских военных – уполномоченный

Валентина РоманенкоВторник, 18 апреля 2023, 17:44
Без вести пропавшими считают 7 тысяч украинских военных – уполномоченный
иллюстративное фото Shutterstock

По состоянию на апрель 2023 года пропавшими без вести считают примерно 7 тысяч украинских военнослужащих.

Источник: уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Цифра такая действительно есть, - чуть больше семи тысяч. Мы рассчитываем на то, что те люди, которых мы разыскиваем как без вести пропавших, они все же пленные".

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Детали: Котенко добавил, что по его мнению, этот процент гораздо больше, то есть - 60-65% пропавших, по статистике уполномоченного, это живые люди, которые находятся в плену.

Темы: войнапленныеВооруженные силы
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