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Україна домовилась із Польщею про розблокування транзиту своєї агропродукції

"Європейська правда"Вівторок, 18 квітня 2023, 19:19
Україна домовилась із Польщею про розблокування транзиту своєї агропродукції

Україна й Польща під час переговорів у вівторок досягли порозуміння щодо питанні транзиту української сільгосппродукції зерна польською територією після того, як Варшава припинила його разом із забороною на імпорт.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила віцепрем’єр-міністерка, міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"За результатами переговорів було вирішено, що транзит українських товарів через територію Польщі буде розблоковано у ніч з четверга на п’ятницю (у ніч проти 21 квітня – ред.)", – заявила Свириденко.

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Віцепрем’єрка наголосила, що Київ розуміє ситуацію польських фермерів так само, як і польська сторона розуміє становище українських фермерів, які страждають від повномасштабної війни Росії проти України.

"Зрештою, першопричина цієї ситуації є саме російська агресія. І ми зробимо все, щоб Росія не скористалася з ситуації", – наголосила вона, додавши, що польська сторона поінформувала про технічні аспекти транспортування української продукції територією Польщі.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, наприкінці березня з ініціативи польської сторони Польща, Угорщина, Румунія, Болгарія та Словаччина звернулися до ЄК зі спільним листом, вимагаючи відреагувати на проблеми через експорт українського зерна. 

Останніми днями Польща, Угорщина та Словаччина заборонили імпорт українських сільгосптоварів, у Румунії лунають заклики до цього. При цьому Варшава спочатку заборонила не лише імпорт, а й транзит сільгосппрродукції з України.

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Теми: Польщазерно
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