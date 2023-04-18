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Украина договорилась с Польшей о разблокировании транзита своей агропродукции

"Европейская правда"Вторник, 18 апреля 2023, 19:19
Украина договорилась с Польшей о разблокировании транзита своей агропродукции

Украина и Польша во время переговоров во вторник достигли взаимопонимания по вопросу транзита украинской сельхозпродукции зерна по польской территории после того, как Варшава прекратила его вместе с запретом на импорт.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"По результатам переговоров было решено, что транзит украинских товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга на пятницу (в ночь на 21 апреля – ред.)", – заявила Свириденко.

Вице-премьер подчеркнула, что Киев понимает ситуацию польских фермеров так же, как и польская сторона понимает положение украинских фермеров, которые страдают от полномасштабной войны России против Украины.

"В конце концов, первопричина этой ситуации является именно российская агрессия. И мы сделаем все, чтобы Россия не воспользовалась ситуацией", – подчеркнула она, добавив, что польская сторона проинформировала о технических аспектах транспортировки украинской продукции по территории Польши.

Напомним, в конце марта по инициативе польской стороны Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия обратились к ЕК с совместным письмом, требуя отреагировать на проблемы из-за экспорта украинского зерна.

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В последние дни Польша, Венгрия и Словакия запретили импорт украинских сельхозтоваров, в Румынии раздаются призывы к этому. При этом Варшава сначала запретила не только импорт, но и транзит сельхозпродукции из Украины.

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Темы: Польшазерно
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