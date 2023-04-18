Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украина договорилась с Польшей о разблокировании транзита своей агропродукции

"Европейская правда"Вторник, 18 апреля 2023, 19:19
Украина договорилась с Польшей о разблокировании транзита своей агропродукции

Украина и Польша во время переговоров во вторник достигли взаимопонимания по вопросу транзита украинской сельхозпродукции зерна по польской территории после того, как Варшава прекратила его вместе с запретом на импорт.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"По результатам переговоров было решено, что транзит украинских товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга на пятницу (в ночь на 21 апреля – ред.)", – заявила Свириденко.

Реклама:

Вице-премьер подчеркнула, что Киев понимает ситуацию польских фермеров так же, как и польская сторона понимает положение украинских фермеров, которые страдают от полномасштабной войны России против Украины.

"В конце концов, первопричина этой ситуации является именно российская агрессия. И мы сделаем все, чтобы Россия не воспользовалась ситуацией", – подчеркнула она, добавив, что польская сторона проинформировала о технических аспектах транспортировки украинской продукции по территории Польши.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, в конце марта по инициативе польской стороны Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия обратились к ЕК с совместным письмом, требуя отреагировать на проблемы из-за экспорта украинского зерна.

В последние дни Польша, Венгрия и Словакия запретили импорт украинских сельхозтоваров, в Румынии раздаются призывы к этому. При этом Варшава сначала запретила не только импорт, но и транзит сельхозпродукции из Украины.

Читайте также: Польша защищается от Украины: 9 тезисов о причинах и ходе зернового кризиса.

Темы: Польшазерно
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
Польша
В Польше будут производить детали для F-16
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Большинство поляков чувствуют себя в безопасности, несмотря на соседство с РФ и Беларусью
Последние новости
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
Все новости...
Реклама: