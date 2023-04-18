ГБР выявило новые факты издевательства офицера НГУ над военными: опрашиваются свидетели

Следователи Государственного бюро расследований обнаружили дополнительные факты издевательства офицера Национальной гвардии над военными в части в Ивано-Франковской области.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Работники ГБР начали расследование по факту избиения военнослужащего одной из частей Нацгвардии. Видео, на котором офицер нецензурно ругается и бьет военнослужащего, ранее появилось в телеграмканалах.

Сообщается, что работники ГБР проводят неотложные следственные действия на территории воинской части. Опрашивают свидетелей и потерпевшего.

Дословно: "Следователям удалось установить и другие факты издевательства офицера над военнослужащими этой части.

Открыто уголовное производство по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий... Сейчас офицеру готовится сообщение о подозрении по этой статье.

Предусмотренное статьей наказание - лишение свободы на срок до 12 лет".