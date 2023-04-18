Болгарія в середу може заборонити імпорт української сільгосппродукції

Уряд Болгарії 19 квітня ухвалить рішення про заборону низки сільськогосподарських товарів із України в середу слідом за аналогічними рішеннями Польщі, Угорщини та Словаччини.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БТА, про це в етері болгарського телебачення оголосив міністр сільського господарства країни Явор Гечев.

За словами Гечева, після зустрічі з виробниками зерна його міністерство вирішило скерувати запит до Міністерства економіки про тимчасове одностороннє призупинення імпорту низки продуктів українського походження.

Відповідне рішення буде винесене на розгляд уряду Болгарії в середу. "Ми вважаємо, що це буде сильним сигналом для Європи, тому що Європа не може просто слухати країни, вона повинна вживати заходів", – додав Гечев.

За його словами, Європа повинна прислухатися до голосів більш східних країн. "Болгарські фермери заявляють, що вони не хочуть субсидій, вони хочуть свої ринки. Створюється недобросовісна конкуренція з боку України", – заявив болгарський міністр.

Гечев допустив, що після покращення ситуації для болгарських фермерів заборона на імпорт сільгосппродукції з України може бути переглянута або змінена.

Нагадаємо, наприкінці березня з ініціативи польської сторони Польща, Угорщина, Румунія, Болгарія та Словаччина звернулися до ЄК зі спільним листом, вимагаючи відреагувати на проблеми через експорт українського зерна.

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Останніми днями Польща, Угорщина та Словаччина заборонили імпорт українських сільгосптоварів, у Румунії лунають заклики до цього.

При цьому Варшава спочатку заборонила не лише імпорт, а й транзит сільгосппрродукції з України, але у вівторок сторони домовились його відновити.

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