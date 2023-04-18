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Болгарія в середу може заборонити імпорт української сільгосппродукції

"Європейська правда"Вівторок, 18 квітня 2023, 20:18
Болгарія в середу може заборонити імпорт української сільгосппродукції
Явор Гечев. скриншот

Уряд Болгарії 19 квітня ухвалить рішення про заборону низки сільськогосподарських товарів із України в середу слідом за аналогічними рішеннями Польщі, Угорщини та Словаччини.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БТА, про це в етері болгарського телебачення оголосив міністр сільського господарства країни Явор Гечев.

За словами Гечева, після зустрічі з виробниками зерна його міністерство вирішило скерувати запит до Міністерства економіки про тимчасове одностороннє призупинення імпорту низки продуктів українського походження.

Відповідне рішення буде винесене на розгляд уряду Болгарії в середу. "Ми вважаємо, що це буде сильним сигналом для Європи, тому що Європа не може просто слухати країни, вона повинна вживати заходів", – додав Гечев.

За його словами, Європа повинна прислухатися до голосів більш східних країн. "Болгарські фермери заявляють, що вони не хочуть субсидій, вони хочуть свої ринки. Створюється недобросовісна конкуренція з боку України", – заявив болгарський міністр.

Гечев допустив, що після покращення ситуації для болгарських фермерів заборона на імпорт сільгосппродукції з України може бути переглянута або змінена.

Нагадаємо, наприкінці березня з ініціативи польської сторони Польща, Угорщина, Румунія, Болгарія та Словаччина звернулися до ЄК зі спільним листом, вимагаючи відреагувати на проблеми через експорт українського зерна. 

ВІДЕО ДНЯ

Останніми днями Польща, Угорщина та Словаччина заборонили імпорт українських сільгосптоварів, у Румунії лунають заклики до цього.

При цьому Варшава спочатку заборонила не лише імпорт, а й транзит сільгосппрродукції з України, але у вівторок сторони домовились його відновити

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Теми: Болгаріясільське господарствоУкраїна
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