Болгария в среду может запретить импорт украинской сельхозпродукции

Правительство Болгарии 19 апреля примет решение о запрете ряда сельскохозяйственных товаров из Украины в среду вслед за аналогичными решениями Польши, Венгрии и Словакии.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БТА, об этом в эфире болгарского телевидения объявил министр сельского хозяйства страны Явор Гечев.

По словам Гечева, после встречи с производителями зерна его министерство решило направить запрос в Министерство экономики о временном одностороннем приостановлении импорта ряда продуктов украинского происхождения.

Соответствующее решение будет вынесено на рассмотрение правительства Болгарии в среду. "Мы считаем, что это будет сильным сигналом для Европы, потому что Европа не может просто слушать страны, она должна принимать меры", – добавил Гечев.

По его словам, Европа должна прислушиваться к голосам более восточных стран. "Болгарские фермеры заявляют, что они не хотят субсидий, они хотят свои рынки. Создается недобросовестная конкуренция со стороны Украины", – заявил болгарский министр.

Гечев допустил, что после улучшения ситуации для болгарских фермеров запрет на импорт сельхозпродукции из Украины может быть пересмотрен или изменен.

Напомним, в конце марта по инициативе польской стороны Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия обратились к ЕК с совместным письмом, требуя отреагировать на проблемы из-за экспорта украинского зерна.

ВИДЕО ДНЯ

В последние дни Польша, Венгрия и Словакия запретили импорт украинских сельхозтоваров, в Румынии раздаются призывы к этому.

При этом Варшава сначала запретила не только импорт, но и транзит сельхозпродукции из Украины, но во вторник стороны договорились его восстановить.

Читайте также: Польша защищается от Украины: 9 тезисов о причинах и ходе зернового кризиса.