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Німеччина повідомила про відправлення в Україну ЗРК Patriot

"Європейська правда"Вівторок, 18 квітня 2023, 20:29
Німеччина повідомила про відправлення в Україну ЗРК Patriot
PATRIOT ANTIAIRCRAFT MISSILES, ФОТО GETTYIMAGES

Протягом останнього тижня Німеччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot із ракетами до нього.

Це випливає з інформації на сайті уряду Німеччини, пише "Європейська правда".

Окрім ЗРК Patriot і ракет до нього, німецька сторона надала 16 вантажних автомобілів Zetros і два авто для патрулювання кордону.

Нагадаємо, Німеччина обіцяла передати Україні одну батарею системи протиповітряної оборони Patriot. Одна батарея налічує від чотирьох до восьми пускових установок, розрахованих на чотири ракети кожна.

Як відомо, першими про передання Україні системи Patriot оголосили США в грудні 2022 року в межах чергового пакету військової допомоги. Крім того, Нідерланди також поставлять в Україну ЗРК Patriot та низку ракет.

Наприкінці березня українські військові завершили навчання на ЗРК Patriot у США – раніше, ніж очікувалось.

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