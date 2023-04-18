Германия сообщила об отправке в Украину ЗРК Patriot

В течение последней недели Германия передала Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot с ракетами к нему.

Это следует из информации на сайте правительства Германии, пишет "Европейская правда".

Кроме ЗРК Patriot и ракет к нему, немецкая сторона предоставила 16 грузовых автомобилей Zetros и два авто для патрулирования границы.

Напомним, Германия обещала передать Украине одну батарею системы противовоздушной обороны Patriot. Одна батарея насчитывает от четырех до восьми пусковых установок, рассчитанных на четыре ракеты каждая.

Как известно, первыми о передаче Украине системы Patriot объявили США в декабре 2022 года в рамках очередного пакета военной помощи. Кроме того, Нидерланды также поставят в Украину ЗРК Patriot и ряд ракет.

В конце марта украинские военные завершили учения на ЗРК Patriot в США – раньше, чем ожидалось.