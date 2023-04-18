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Германия сообщила об отправке в Украину ЗРК Patriot

"Европейская правда"Вторник, 18 апреля 2023, 20:29
Германия сообщила об отправке в Украину ЗРК Patriot
PATRIOT ANTIAIRCRAFT MISSILES, ФОТО GETTYIMAGES

В течение последней недели Германия передала Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot с ракетами к нему.

Это следует из информации на сайте правительства Германии, пишет "Европейская правда".

Кроме ЗРК Patriot и ракет к нему, немецкая сторона предоставила 16 грузовых автомобилей Zetros и два авто для патрулирования границы.

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Напомним, Германия обещала передать Украине одну батарею системы противовоздушной обороны Patriot. Одна батарея насчитывает от четырех до восьми пусковых установок, рассчитанных на четыре ракеты каждая.

Как известно, первыми о передаче Украине системы Patriot объявили США в декабре 2022 года в рамках очередного пакета военной помощи. Кроме того, Нидерланды также поставят в Украину ЗРК Patriot и ряд ракет.

В конце марта украинские военные завершили учения на ЗРК Patriot в США – раньше, чем ожидалось.

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