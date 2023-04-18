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Екснардеп Барна загинув на війні

Станіслав ПогоріловВівторок, 18 квітня 2023, 21:03
Екснардеп Барна загинув на війні
Олег Барна, фото: Facebook

Колишній народний депутат фракції від "Блоку Петра Порошенка" Олег Барна загинув на війні.

Джерело: начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський у Facebook, експрезидент Петро Порошенко у Facebook

 

Пряма мова Дмитрашківського: "Вчора, під час бойових дій загинув Олег Барна. Так сталось, що ми мали можливість поспілкуватися на минулому тижні".

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Деталі: Експрезидент Петро Порошенко написав, що не віритиме у загибель Барни "до останнього". "Хай ця звістка буде прикрою чуткою, жахливим непорозумінням, злим жартом. Не сьогодні, так завтра, не завтра так за кілька днів Олег з’явиться. Або його знайдуть десь серед трьохсотих. Будемо сподіватися і молитися", - написав він.   

Порошенко також додав, що за словами брата Олега Барни Степана "бригада наразі загибель Олега не підтверджує, і тіла ніхто не бачив".

Оновлено 19 квітня об 11:45

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Сьогодні, 19 квітня Порошенко підтвердив загибель Барни. "Молилися, що це помилка. Що Олег поранений, але живий. На жаль...", - написав він.

 

У 68-мій окремій єгерській бригаді ім. Олекси Довбуша також повідомили про загибель екснардепа. "Із сумом в серці маємо повідомити, що під час виконання бойового завдання загинув наш росомаха, помічник гранатометника, старший сержант Олег Барна", - говориться у повідомленні.

 

Теми: війнаУкраїнаРосія
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