Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Екснардеп Барна загинув на війні

Станіслав ПогоріловВівторок, 18 квітня 2023, 21:03
Екснардеп Барна загинув на війні
Олег Барна, фото: Facebook

Колишній народний депутат фракції від "Блоку Петра Порошенка" Олег Барна загинув на війні.

Джерело: начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський у Facebook, експрезидент Петро Порошенко у Facebook

 

Пряма мова Дмитрашківського: "Вчора, під час бойових дій загинув Олег Барна. Так сталось, що ми мали можливість поспілкуватися на минулому тижні".

Деталі: Експрезидент Петро Порошенко написав, що не віритиме у загибель Барни "до останнього". "Хай ця звістка буде прикрою чуткою, жахливим непорозумінням, злим жартом. Не сьогодні, так завтра, не завтра так за кілька днів Олег з’явиться. Або його знайдуть десь серед трьохсотих. Будемо сподіватися і молитися", - написав він.   

Порошенко також додав, що за словами брата Олега Барни Степана "бригада наразі загибель Олега не підтверджує, і тіла ніхто не бачив".

Оновлено 19 квітня об 11:45

Сьогодні, 19 квітня Порошенко підтвердив загибель Барни. "Молилися, що це помилка. Що Олег поранений, але живий. На жаль...", - написав він.

ВІДЕО ДНЯ
 

У 68-мій окремій єгерській бригаді ім. Олекси Довбуша також повідомили про загибель екснардепа. "Із сумом в серці маємо повідомити, що під час виконання бойового завдання загинув наш росомаха, помічник гранатометника, старший сержант Олег Барна", - говориться у повідомленні.

 

Теми: війнаУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Одного священика УПЦ МП вдалось обміняти на 28 українських військових – глава СБУ

Буданов відреагував на "заочний арешт" від РФ: Мені приємно

Спроба викрасти літак РФ, яка закінчилась обстрілом: СБУ оголосила підозру ексрозвіднику

Митрополит Павло поскаржився, що не має світла вдома зарядити електронний браслет

Орбан обурився через заяву генсека НАТО про майбутнє України в Альянсі

Зеленський провів Ставку: розвідка доповіла про плани росіян, увага до розподілу зброї

Усі новини...
війна
Переданий Україні ЗРК Patriot зможе збивати російські цілі на відстані до 150 км – Ігнат
Авіаудар РФ по Вовчанську: з-під завалів дістали тіла 2 загиблих
Хакерам вдалося ідентифікувати більше 150 окупантів штурмового авіаційного полку РФ
Останні новини
18:51
Остін підтвердив: Abrams скоро вирушать у Німеччину для навчання українців
18:49
Чехія повинна просувати початок переговорів про вступ України до ЄС вже цього року - президент
18:48
фото, відеоНаштампували довідок на 300 тисяч доларів: викрито злочинну групу лікарів
18:47
На прохання Мінкульту YouTube видалив відео  "Вагнера"
18:39
Uber позбувся своєї частки в російському "Яндекс.Таксі" за $700 мільйонів
18:36
У Мін'юсті пояснили, як розлучитись під час війни і чи треба для цього військовий квиток
18:28
По всій Україні – повітряна тривога
18:11
Литва вперше відключиться від енергомережі РФ у тестовому режимі
18:01
Статки власників luxury-брендів зросли на $93 мільярди на тлі попиту на предмети розкоші
17:47
Кремль хоче сформувати антиукраїнську коаліцію з ультралівих і ультраправих у Німеччині – WP
Усі новини...
Реклама: