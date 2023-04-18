Экс-нардеп Барна погиб на войне

Бывший народный депутат фракции от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна погиб на войне.

Источник: начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в Facebook, экс-президент Петр Порошенко в Facebook

Прямая речь Дмитрашкивского: "Вчера, во время боевых действий погиб Олег Барна. Так случилось, что мы имели возможность пообщаться на прошлой неделе".

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Порошенко также добавил, что по словам брата Олега Барны Степана "бригада пока гибель Олега не подтверждает, и тела никто не видел".

Обновлено 19 апреля в 11:45

Сегодня, 19 апреля Порошенко подтвердил гибель Барны. "Молились, что это ошибка. Что Олег ранен, но жив. К сожалению...", - написал он.

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В 68-й отдельной егерской бригаде им. Олексы Довбуша также сообщили о гибели экс-нардепа. "С грустью в сердце должны сообщить, что во время выполнения боевого задания погиб наш росомаха, помощник гранатометчика, старший сержант Олег Барна", - говорится в сообщении.