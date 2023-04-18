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Экс-нардеп Барна погиб на войне

Станислав ПогориловВторник, 18 апреля 2023, 21:03
Экс-нардеп Барна погиб на войне
Олег Барна, фото: Facebook

Бывший народный депутат фракции от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна погиб на войне.

Источник: начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский в Facebook, экс-президент Петр Порошенко в Facebook

 

Прямая речь Дмитрашкивского: "Вчера, во время боевых действий погиб Олег Барна. Так случилось, что мы имели возможность пообщаться на прошлой неделе".

Порошенко также добавил, что по словам брата Олега Барны Степана "бригада пока гибель Олега не подтверждает, и тела никто не видел".

Обновлено 19 апреля в 11:45

Сегодня, 19 апреля Порошенко подтвердил гибель Барны. "Молились, что это ошибка. Что Олег ранен, но жив. К сожалению...", - написал он.

 

В 68-й отдельной егерской бригаде им. Олексы Довбуша также сообщили о гибели экс-нардепа. "С грустью в сердце должны сообщить, что во время выполнения боевого задания погиб наш росомаха, помощник гранатометчика, старший сержант Олег Барна", - говорится в сообщении.

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Темы: войнаУкраинаРосcия
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