В Одесі та області пролунали вибухи, працювала ППО – ЗМІ
Середа, 19 квітня 2023, 02:08
В ніч на 19 квітня в Одесі було оголошено повітряну тривогу, згодом повідомлено про роботу ППО і збиття безпілотника.
Джерело: карта повітряних тривог, Думська, Суспільне
Деталі: О 1:48 в Одеській області було оголошено повітряну тривогу.
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За повідомленням Суспільного, в Одесі було чутно звуки вибухів.
О 2:03 Думська повідомила про збиття дрона і продовження роботи ППО.
Згодом було повідомлено, що під обстрілом також знаходиться Чорномоськ.
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За повідомленням, там теж чути звуків вибухів, і працює ППО.