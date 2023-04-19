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В Одесі та області пролунали вибухи, працювала ППО – ЗМІ

Середа, 19 квітня 2023, 02:08
В Одесі та області пролунали вибухи, працювала ППО – ЗМІ
фото ілюстративне: getty images

В ніч на 19 квітня в Одесі було оголошено повітряну тривогу, згодом повідомлено про роботу ППО і збиття безпілотника.

Джерело: карта повітряних тривог, Думська, Суспільне

Деталі: О 1:48 в Одеській області було оголошено повітряну тривогу.

За повідомленням Суспільного, в Одесі було чутно звуки вибухів.

О 2:03 Думська повідомила про збиття дрона і продовження роботи ППО.

Згодом було повідомлено, що під обстрілом також знаходиться Чорномоськ.

За повідомленням, там теж чути звуків вибухів, і працює ППО.

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Теми: ОдесаППОбезпілотники
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