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В Одессе и области прогремели взрывы, работала ПВО – СМИ

Среда, 19 апреля 2023, 02:08
В Одессе и области прогремели взрывы, работала ПВО – СМИ
фото иллюстративное: getty images

В ночь на 19 апреля в Одессе была объявлена воздушная тревога, впоследствии сообщено о работе ПВО и сбитии беспилотника.

Источник: карта воздушных тревог, Думская, Общественное

Детали: В 1:48 в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

По сообщению Общественного, в Одессе были слышны звуки взрывов.

В 2:03 Думская сообщила о сбитии дрона и продолжении работы ПВО.

Позже было сообщено, что под обстрелом также находится Черноморск.

По сообщению, там тоже слышны звуки взрывов, и работает ПВО.

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Темы: ОдессаПВОбеспилотники
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