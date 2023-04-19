В Одессе и области прогремели взрывы, работала ПВО – СМИ

В ночь на 19 апреля в Одессе была объявлена воздушная тревога, впоследствии сообщено о работе ПВО и сбитии беспилотника.

Источник: карта воздушных тревог, Думская, Общественное

Детали: В 1:48 в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

По сообщению Общественного, в Одессе были слышны звуки взрывов.

В 2:03 Думская сообщила о сбитии дрона и продолжении работы ПВО.

Позже было сообщено, что под обстрелом также находится Черноморск.

По сообщению, там тоже слышны звуки взрывов, и работает ПВО.