В Одессе и области прогремели взрывы, работала ПВО – СМИ
Среда, 19 апреля 2023, 02:08
В ночь на 19 апреля в Одессе была объявлена воздушная тревога, впоследствии сообщено о работе ПВО и сбитии беспилотника.
Источник: карта воздушных тревог, Думская, Общественное
Детали: В 1:48 в Одесской области была объявлена воздушная тревога.
По сообщению Общественного, в Одессе были слышны звуки взрывов.
В 2:03 Думская сообщила о сбитии дрона и продолжении работы ПВО.
Позже было сообщено, что под обстрелом также находится Черноморск.
По сообщению, там тоже слышны звуки взрывов, и работает ПВО.
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