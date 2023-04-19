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На Донбасі окупанти створили "мобільні групи" для примусової паспортизації пенсіонерів – спротив

Ольга Глущенко Середа, 19 квітня 2023, 05:38
На Донбасі окупанти створили мобільні групи для примусової паспортизації пенсіонерів – спротив
Фото: facebook.com/RusConsulWashington

На окупованих територіях Донецької та Луганської областей загарбники створили "мобільні групи" для паспортизації пенсіонерів.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Окупанти провалюють визначені темпи паспортизації й вдаються до нових методів примусу.

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Так, на тимчасово захоплених районах Донецької та Луганської областей окупанти почали проводити "паспортизацію" за місцем проживання пенсіонерів.

Фактично це є елементом тиску на соціально незахищені верстви населення, які залежать від окупаційної адміністрації".

Деталі: У ЦНС відзначають, що для обходу пенсіонерів з РФ прибуло 300 "волонтерів", які утворили "мобільні групи".

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Крім того, за даними спротиву, на Донеччині облаштовані пункти видачі паспортів при лікарнях, адже без паспорта РФ людям відмовляють у медичному обслуговуванні.

Теми: ДонбасокупаціяРосія
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