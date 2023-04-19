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На Донбассе оккупанты создали "мобильные группы" для принудительной паспортизации пенсионеров – сопротивление

Ольга ГлущенкоСреда, 19 апреля 2023, 05:38
На Донбассе оккупанты создали мобильные группы для принудительной паспортизации пенсионеров – сопротивление
Фото: facebook.com/RusConsulWashington

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей захватчики создали "мобильные группы" для паспортизации пенсионеров.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупанты проваливают определенные темпы паспортизации и прибегают к новым методам принуждения.

Так, на временно захваченных районах Донецкой и Луганской областей оккупанты начали проводить "паспортизацию" по месту жительства пенсионеров.

Фактически это является элементом давления на социально незащищенные слои населения, которые зависят от оккупационной администрации".

Детали: В ЦНС отмечают, что для обхода пенсионеров из РФ прибыло 300 "волонтеров", которые образовали "мобильные группы".

Кроме того, по данным сопротивления, в Донецкой области обустроены пункты выдачи паспортов при больницах, ведь без паспорта РФ людям отказывают в медицинском обслуживании.

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Темы: ДонбассоккупацияРосcия
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