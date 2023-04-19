ISW назвав цілі поїздки Путіна на окуповані території
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували поїздку Путіна на окуповані території Луганської і Херсонської областей і вказали, що нею він переслідував кілька цілей.
Джерело: ISW
Деталі: Президент Росії Володимир Путін під час свого візиту до окупованих Херсонської та Луганської областей продовжував зображати себе військовим лідером в очікуванні запланованого українського контрнаступу.
Кремль оголосив 18 квітня, що Путін відвідав штаб російського угруповання військ "Днєпр" у Херсонській області та штаб Національної гвардії "Восток" в окупованій Луганській області.
Інститут вказує на те, що президент України Володимир Зеленський відвідав лінію фронту в Авдіївці 18 квітня, і не виключено, що Кремль навмисно оприлюднив кадри візиту Путіна, щоб затьмарити в інформаційному просторі візит Зеленського.
На думку експертів, візит Путіна, ймовірно, також мав на меті публічно визначити потенційних цапів-відбувайлів напередодні запланованих українських контрнаступів.
Також фахівці зазначають: Путін, кремлівські джерела та військові блогери все частіше обговорюють перспективи українського контрнаступу, і цілком ймовірно, що Кремль готує вітчизняний інформаційний простір або до військових невдач, або до відсічі загрози контрнаступу.
Крім того, йдеться в огляді, демонстративні зустрічі Путіна з керівниками його армії, ймовірно, підтверджують чергові зміни у військовому командуванні і, можливо, у найближчому оточенні Кремля.
Припускається й те, що, можливо, Путін намагається збалансувати вплив "Вагнера", повторно призначивши Лапіна командувачем Луганської ділянки фронту.
Звертають увагу аналітики на те, що окремі члени "Клубу розгніваних патріотів" виступають за революцію в Росії, якщо Кремль заморозить війну або піде на мирні переговори з Україною і Заходом.
Основні висновки ISW за 18 квітня:
- Путін під час свого візиту до окупованих Херсонської та Луганської областей продовжив зображати себе військовим лідером напередодні запланованого українського контрнаступу.
- Окремі члени "Клубу розгніваних патріотів" виступають за революцію в Росії, якщо Кремль заморозить війну або піде на мирні переговори з Україною і Заходом.
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу і міністр оборони Китаю Лі Шанфу зустрілися 18 квітня в Москві для обговорення питань стратегічного партнерства і військового співробітництва.
- Державна Дума Росії 18 квітня схвалила низку поправок до Кримінального кодексу, спрямованих на заохочення внутрішньої цензури та репресії проти російської громадськості.
- Російська влада затримала в Єкатеринбурзі 18 квітня російського фахівця зі зв'язків з громадськістю Ярослава Ширшикова, соратника затриманого репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича.
- Центральний штаб російського "Безсмертного полку" оголосив про скасування щорічного маршу "Безсмертний полк" до Дня перемоги, ймовірно, у спробі зменшити суспільну дискусію про загиблих на війні.
- Російські війська провели обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна.
- Також вони продовжували утримувати позиції в Бахмуті та проводили наземні обстріли вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
- Українські офіційні особи повідомили, що російські війська продовжують оборонну підготовку на півдні України.
- Кремль продовжує зусилля з інтеграції маріонеткових формувань з регулярними російськими військами.
- Російські окупаційні чиновники продовжують депортувати українських цивільних осіб до Росії під виглядом надання медичної допомоги та реабілітації.
- Білорусь може розпочати економічну підтримку окупованої Росією Донецької області через систему патронажу.