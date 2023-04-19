ISW назвав цілі поїздки Путіна на окуповані території

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували поїздку Путіна на окуповані території Луганської і Херсонської областей і вказали, що нею він переслідував кілька цілей.

Джерело: ISW

Деталі: Президент Росії Володимир Путін під час свого візиту до окупованих Херсонської та Луганської областей продовжував зображати себе військовим лідером в очікуванні запланованого українського контрнаступу.

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Кремль оголосив 18 квітня, що Путін відвідав штаб російського угруповання військ "Днєпр" у Херсонській області та штаб Національної гвардії "Восток" в окупованій Луганській області.

Інститут вказує на те, що президент України Володимир Зеленський відвідав лінію фронту в Авдіївці 18 квітня, і не виключено, що Кремль навмисно оприлюднив кадри візиту Путіна, щоб затьмарити в інформаційному просторі візит Зеленського.

На думку експертів, візит Путіна, ймовірно, також мав на меті публічно визначити потенційних цапів-відбувайлів напередодні запланованих українських контрнаступів.

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Також фахівці зазначають: Путін, кремлівські джерела та військові блогери все частіше обговорюють перспективи українського контрнаступу, і цілком ймовірно, що Кремль готує вітчизняний інформаційний простір або до військових невдач, або до відсічі загрози контрнаступу.

Крім того, йдеться в огляді, демонстративні зустрічі Путіна з керівниками його армії, ймовірно, підтверджують чергові зміни у військовому командуванні і, можливо, у найближчому оточенні Кремля.

Припускається й те, що, можливо, Путін намагається збалансувати вплив "Вагнера", повторно призначивши Лапіна командувачем Луганської ділянки фронту.

Звертають увагу аналітики на те, що окремі члени "Клубу розгніваних патріотів" виступають за революцію в Росії, якщо Кремль заморозить війну або піде на мирні переговори з Україною і Заходом.

Основні висновки ISW за 18 квітня: