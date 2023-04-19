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ISW назвав цілі поїздки Путіна на окуповані території

Ольга Глущенко Середа, 19 квітня 2023, 06:15
ISW назвав цілі поїздки Путіна на окуповані території
Скриншот з відео

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували поїздку Путіна на окуповані території Луганської і Херсонської областей і вказали, що нею він переслідував кілька цілей.

Джерело: ISW

Деталі: Президент Росії Володимир Путін під час свого візиту до окупованих Херсонської та Луганської областей продовжував зображати себе військовим лідером в очікуванні запланованого українського контрнаступу.

Кремль оголосив 18 квітня, що Путін відвідав штаб російського угруповання військ "Днєпр" у Херсонській області та штаб Національної гвардії "Восток" в окупованій Луганській області.

Інститут вказує на те, що президент України Володимир Зеленський відвідав лінію фронту в Авдіївці 18 квітня, і не виключено, що Кремль навмисно оприлюднив кадри візиту Путіна, щоб затьмарити в інформаційному просторі візит Зеленського.

На думку експертів, візит Путіна, ймовірно, також мав на меті публічно визначити потенційних цапів-відбувайлів напередодні запланованих українських контрнаступів.

Також фахівці зазначають: Путін, кремлівські джерела та військові блогери все частіше обговорюють перспективи українського контрнаступу, і цілком ймовірно, що Кремль готує вітчизняний інформаційний простір або до військових невдач, або до відсічі загрози контрнаступу.

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Крім того, йдеться в огляді, демонстративні зустрічі Путіна з керівниками його армії, ймовірно, підтверджують чергові зміни у військовому командуванні і, можливо, у найближчому оточенні Кремля.

Припускається й те, що, можливо, Путін намагається збалансувати вплив "Вагнера", повторно призначивши Лапіна командувачем Луганської ділянки фронту.

Звертають увагу аналітики на те, що окремі члени "Клубу розгніваних патріотів" виступають за революцію в Росії, якщо Кремль заморозить війну або піде на мирні переговори з Україною і Заходом.

Основні висновки ISW за 18 квітня:

  • Путін під час свого візиту до окупованих Херсонської та Луганської областей продовжив зображати себе військовим лідером напередодні запланованого українського контрнаступу.
  • Окремі члени "Клубу розгніваних патріотів" виступають за революцію в Росії, якщо Кремль заморозить війну або піде на мирні переговори з Україною і Заходом.
  • Міністр оборони Росії Сергій Шойгу і міністр оборони Китаю Лі Шанфу зустрілися 18 квітня в Москві для обговорення питань стратегічного партнерства і військового співробітництва.
  • Державна Дума Росії 18 квітня схвалила низку поправок до Кримінального кодексу, спрямованих на заохочення внутрішньої цензури та репресії проти російської громадськості.
  • Російська влада затримала в Єкатеринбурзі 18 квітня російського фахівця зі зв'язків з громадськістю Ярослава Ширшикова, соратника затриманого репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича.
  • Центральний штаб російського "Безсмертного полку" оголосив про скасування щорічного маршу "Безсмертний полк" до Дня перемоги, ймовірно, у спробі зменшити суспільну дискусію про загиблих на війні.
  • Російські війська провели обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна.
  • Також вони продовжували утримувати позиції в Бахмуті та проводили наземні обстріли вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
  • Українські офіційні особи повідомили, що російські війська продовжують оборонну підготовку на півдні України.
  • Кремль продовжує зусилля з інтеграції маріонеткових формувань з регулярними російськими військами.
  • Російські окупаційні чиновники продовжують депортувати українських цивільних осіб до Росії під виглядом надання медичної допомоги та реабілітації.
  • Білорусь може розпочати економічну підтримку окупованої Росією Донецької області через систему патронажу.

Теми: ПутінвійнаХерсонська областьЛуганська область
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