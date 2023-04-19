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ISW назвал цели поездки Путина на оккупированные территории

Ольга ГлущенкоСреда, 19 апреля 2023, 06:15
ISW назвал цели поездки Путина на оккупированные территории
Скриншот из видео

Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали поездку Путина на оккупированные территории Луганской и Херсонской областей и указали, что ею он преследовал несколько целей.

Источник: ISW

Детали: Президент России Владимир Путин во время своего визита в оккупированные Херсонскую и Луганскую области продолжал изображать себя военным лидером в ожидании запланированного украинского контрнаступления.

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Кремль объявил 18 апреля, что Путин посетил штаб российской группировки войск "Днепр" в Херсонской области и штаб Национальной гвардии "Восток" в оккупированной Луганской области.

Институт указывает на то, что президент Украины Владимир Зеленский посетил линию фронта в Авдеевке 18 апреля, и не исключено, что Кремль намеренно обнародовал кадры визита Путина, чтобы затмить в информационном пространстве визит Зеленского.

По мнению экспертов, визит Путина, вероятно, также имел целью публично определить потенциальных козлов отпущения накануне запланированных украинских контрнаступлений.

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Также специалисты отмечают: Путин, кремлевские источники и военные блогеры все чаще обсуждают перспективы украинского контрнаступления, и вполне вероятно, что Кремль готовит отечественное информационное пространство либо к военным неудачам, либо к отпору угрозы контрнаступления.

Кроме того, говорится в обзоре, демонстративные встречи Путина с руководителями его армии, вероятно, подтверждают очередные изменения в военном командовании и, возможно, в ближайшем окружении Кремля.

Предполагается и то, что, возможно, Путин пытается сбалансировать влияние "Вагнера", повторно назначив Лапина командующим Луганским участком фронта.

Обращают внимание аналитики на то, что отдельные члены "Клуба разгневанных патриотов" выступают за революцию в России, если Кремль заморозит войну или пойдет на мирные переговоры с Украиной и Западом.

Основные выводы ISW за 18 апреля:

  • Путин во время своего визита в оккупированные Херсонскую и Луганскую области продолжил изображать себя военным лидером накануне запланированного украинского контрнаступления.
  • Отдельные члены "Клуба разгневанных патриотов" выступают за революцию в России, если Кремль заморозит войну или пойдет на мирные переговоры с Украиной и Западом.
  • Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Китая Ли Шанфу встретились 18 апреля в Москве для обсуждения вопросов стратегического партнерства и военного сотрудничества.
  • Государственная Дума России 18 апреля одобрила ряд поправок к Уголовному кодексу, направленных на поощрение внутренней цензуры и репрессии против российской общественности.
  • Российские власти задержали в Екатеринбурге 18 апреля российского специалиста по связям с общественностью Ярослава Ширшикова, соратника задержанного репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
  • Центральный штаб российского "Бессмертного полка" объявил об отмене ежегодного марша "Бессмертный полк" ко Дню победы, вероятно, в попытке уменьшить общественную дискуссию о погибших на войне.
  • Российские войска провели ограниченные наземные атаки к северо-востоку от Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная.
  • Также они продолжали удерживать позиции в Бахмуте и проводили наземные обстрелы вдоль линии Авдеевка-Донецк.
  • Украинские официальные лица сообщили, что российские войска продолжают оборонительную подготовку на юге Украины.
  • Кремль продолжает усилия по интеграции марионеточных формирований с регулярными российскими войсками.
  • Российские оккупационные чиновники продолжают депортировать украинских гражданских лиц в Россию под видом оказания медицинской помощи и реабилитации.
  • Беларусь может начать экономическую поддержку оккупированной Россией Донецкой области через систему патронажа.

Темы: ПутинвойнаХерсонская областьЛуганская область
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