ISW назвал цели поездки Путина на оккупированные территории

Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали поездку Путина на оккупированные территории Луганской и Херсонской областей и указали, что ею он преследовал несколько целей.

Источник: ISW

Детали: Президент России Владимир Путин во время своего визита в оккупированные Херсонскую и Луганскую области продолжал изображать себя военным лидером в ожидании запланированного украинского контрнаступления.

Кремль объявил 18 апреля, что Путин посетил штаб российской группировки войск "Днепр" в Херсонской области и штаб Национальной гвардии "Восток" в оккупированной Луганской области.

Институт указывает на то, что президент Украины Владимир Зеленский посетил линию фронта в Авдеевке 18 апреля, и не исключено, что Кремль намеренно обнародовал кадры визита Путина, чтобы затмить в информационном пространстве визит Зеленского.

По мнению экспертов, визит Путина, вероятно, также имел целью публично определить потенциальных козлов отпущения накануне запланированных украинских контрнаступлений.

Также специалисты отмечают: Путин, кремлевские источники и военные блогеры все чаще обсуждают перспективы украинского контрнаступления, и вполне вероятно, что Кремль готовит отечественное информационное пространство либо к военным неудачам, либо к отпору угрозы контрнаступления.

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Кроме того, говорится в обзоре, демонстративные встречи Путина с руководителями его армии, вероятно, подтверждают очередные изменения в военном командовании и, возможно, в ближайшем окружении Кремля.

Предполагается и то, что, возможно, Путин пытается сбалансировать влияние "Вагнера", повторно назначив Лапина командующим Луганским участком фронта.

Обращают внимание аналитики на то, что отдельные члены "Клуба разгневанных патриотов" выступают за революцию в России, если Кремль заморозит войну или пойдет на мирные переговоры с Украиной и Западом.

Основные выводы ISW за 18 апреля: