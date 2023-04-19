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Південна Корея вперше заявила про можливість надання Україні зброї – Reuters

Ольга Глущенко Середа, 19 квітня 2023, 07:07
Південна Корея вперше заявила про можливість надання Україні зброї – Reuters
Юн Сук Йоль, фото: gettyimages

Південна Корея може розширити свою підтримку України і вийти за межі гуманітарної та економічної допомоги, якщо Україна зазнає великомасштабного нападу на цивільне населення.

Джерело: Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль, цитує Reuters

Пряма мова: "Якщо виникне ситуація, з якою міжнародне співтовариство не може миритися, наприклад, будь-який широкомасштабний напад на цивільне населення, масове вбивство або серйозне порушення законів війни, нам може бути важко наполягати лише на гуманітарній або фінансовій підтримці".

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Деталі: Юн Сук Йоль зробив таку заяву напередодні офіційного візиту до США наступного тижня.

Це був перший випадок, зазначає видання, коли Сеул висловив готовність надати Україні зброю, більш ніж через рік після того, як виключив можливість надання летальної допомоги.

Ключовий союзник США і великий виробник артилерійських боєприпасів, Південна Корея досі намагалася уникати протистояння з Росією через її компанії, що працюють там, і вплив Москви на Північну Корею, незважаючи на зростаючий тиск з боку західних країн щодо поставок зброї.

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"Я вважаю, що не буде жодних обмежень у підтримці захисту і відновлення країни, яка зазнала незаконного вторгнення, як за міжнародним, так і за внутрішнім правом, – сказав Юн. – Однак, враховуючи наші відносини зі сторонами, що беруть участь у війні, і розвиток подій на полі бою, ми будемо вживати найбільш адекватних заходів".

Теми: Південна КореяУкраїназброявійна
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