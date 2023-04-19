Южная Корея впервые заявила о возможность предоставления Украине оружия – Reuters

Южная Корея может расширить свою поддержку Украины и выйти за пределы гуманитарной и экономической помощи, если Украина подвергнется крупномасштабному нападению на гражданское население.

Источник: Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль, цитирует Reuters

Прямая речь: "Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не может мириться, например, любое широкомасштабное нападение на гражданское население, массовое убийство или серьезное нарушение законов войны, нам может быть трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке".

Реклама:

Детали: Юн Сук Йоль сделал такое заявление накануне официального визита в США на следующей неделе.

Это был первый случай, отмечает издание, когда Сеул выразил готовность предоставить Украине оружие, более чем через год после того, как исключил возможность предоставления летальной помощи.

Ключевой союзник США и крупный производитель артиллерийских боеприпасов, Южная Корея до сих пор пыталась избегать противостояния с Россией из-за ее компаний, работающих там, и влияния Москвы на Северную Корею, несмотря на растущее давление со стороны западных стран в отношении поставок оружия.

ВИДЕО ДНЯ

"Я считаю, что не будет никаких ограничений в поддержке защиты и восстановления страны, подвергшейся незаконному вторжению, как по международному, так и по внутреннему праву, - сказал Юн. - Однако, учитывая наши отношения со сторонами, участвующими в войне, и развитие событий на поле боя, мы будем принимать наиболее адекватные меры".