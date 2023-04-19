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Ворог випустив по Херсонщині 350 снарядів: загинула людина, 10 поранених

Ольга Глущенко Середа, 19 квітня 2023, 07:55
Ворог випустив по Херсонщині 350 снарядів: загинула людина, 10 поранених
Обстріл Херсонщини. Ілюстративне фото Getty Images

За минулу добу росіяни здійснили 79 обстрілів Херсонської області, випустивши 350 снарядів з важкої артилерії та БПЛА.

Джерело: голова військової адміністрації Херсонської області Олександр Прокудін

Деталі: За його словами, місто Херсон ворог обстріляв 12 разів.

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Прокудін уточнив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; влучили у територію ринку і будівлю закладу освіти в Херсоні.

Через російську агресію минулої доби одна людина загинула, десять – дістали поранення.

Теми: Херсонська областьобстріл
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