Враг выпустил по Херсонщине 350 снарядов: погиб человек, 10 раненых
Среда, 19 апреля 2023, 07:55
За минувшие сутки россияне совершили 79 обстрелов Херсонской области, выпустив 350 снарядов из тяжелой артиллерии и БПЛА.
Источник: глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин
Детали: По его словам, город Херсон враг обстрелял 12 раз.
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Прокудин уточнил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; попали в территорию рынка и здание учебного заведения в Херсоне.
Из-за российской агрессии за прошедшие сутки один человек погиб, десять - получили ранения.