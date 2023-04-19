Враг выпустил по Херсонщине 350 снарядов: погиб человек, 10 раненых

За минувшие сутки россияне совершили 79 обстрелов Херсонской области, выпустив 350 снарядов из тяжелой артиллерии и БПЛА.

Источник: глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин

Детали: По его словам, город Херсон враг обстрелял 12 раз.

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Прокудин уточнил, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; попали в территорию рынка и здание учебного заведения в Херсоне.

Из-за российской агрессии за прошедшие сутки один человек погиб, десять - получили ранения.