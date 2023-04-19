Британія: російські хакери загрожують критичній інфраструктурі, потрібно діяти негайно

Хакери, які підтримують Росію, прагнуть порушити чи знищити критично важливу інфраструктуру Великої Британії.

Про це у своїй промові на конференції CyberUK у Белфасті заявить міністр у справах кабінету міністрів Британії Олівер Дауден, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

В останні місяці групи російських хакерів почали приділяти особливу увагу Великій Британії, заявить Дауден. Він представить нові заходи щодо підтримки підприємств, які "перебувають на передньому краї нашого кіберзахисту".

Дауден також оголосить про плани встановлення цільових показників кіберстійкості для критично важливих секторів, які мають бути досягнуті протягом двох років. Окрім того, він оголосить про включення підприємств приватного сектору, що працюють з критично важливою інфраструктурою, у сферу дії правил стійкості.

"Саме ці компанії відповідають за функціонування нашої країни. За те, щоб у країні горіло світло… Наше загальне процвітання залежить від того, наскільки серйозно вони ставляться до власної безпеки", – скаже він.

Разом з тим, Національний центр кібербезпеки (NCSC) Британії випустить офіційне попередження про загрозу для критично важливих підприємств.

Посадовці рекомендуватимуть організаціям, наприклад, тим, які забезпечують енерго- та водопостачання країни, "діяти негайно", щоб захистити себе від кіберзагрози.

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NCSC, що є частиною британського агентства кібер- та розвідки GCHQ, вважає, що хакерські групи, які часто симпатизують вторгненню Росії в Україну, мають ідеологічне підґрунтя.

У попередженні відзначать, що ці групи є непередбачуваними, оскільки вони "не схильні до формального державного контролю".

"Деякі з них заявили про бажання досягти більш руйнівного та деструктивного впливу на західну критично важливу національну інфраструктуру, у тому числі у Великій Британії. Ми очікуємо, що ці групи будуть шукати можливості для такого впливу, особливо якщо системи погано захищені", – буде сказано у повідомленні NCSC.

Нагадаємо, у січні Королівська пошта Великої Британії (Royal Mail), найбільша поштова служба країни, зазнала атаки вірусу-вимагача, який розробили і застосовують пов'язані з Росією хакери.

В лютому Британіяу координації зі Сполученими Штатами запровадила санкції проти семи російських кіберзлочинців.