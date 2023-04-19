Британия: российские хакеры угрожают критической инфраструктуре, нужно действовать немедленно

Хакеры, которые поддерживают Россию, стремятся нарушить или уничтожить критически важную инфраструктуру Великобритании.

Об этом в своей речи на конференции CyberUK в Белфасте заявит министр по делам кабинета министров Великобритании Оливер Дауден, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В последние месяцы группы российских хакеров начали уделять особое внимание Великобритании, заявит Дауден. Он представит новые меры по поддержке предприятий, которые "находятся на переднем крае нашей киберзащиты".

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Дауден также объявит о планах установления целевых показателей киберустойчивости для критически важных секторов, которые должны быть достигнуты в течение двух лет. Кроме того, он объявит о включении предприятий частного сектора, работающих с критически важной инфраструктурой, в сферу действия правил устойчивости.

"Именно эти компании отвечают за функционирование нашей страны. За то, чтобы в стране горел свет... Наше общее процветание зависит от того, насколько серьезно они относятся к собственной безопасности", – скажет он.

Вместе с тем, Национальный центр кибербезопасности (NCSC) Британии выпустит официальное предупреждение об угрозе для критически важных предприятий.

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Чиновники будут рекомендовать организациям, например, тем, которые обеспечивают энерго- и водоснабжение страны, "действовать немедленно", чтобы защитить себя от киберугрозы.

NCSC, что является частью британского агентства кибер- и разведки GCHQ, считает, что хакерские группы, которые часто симпатизируют вторжению России в Украину, имеют идеологическую подоплеку.

В предупреждении отметят, что эти группы являются непредсказуемыми, поскольку они "не склонны к формальному государственному контролю".

"Некоторые из них заявили о желании достичь более разрушительного и деструктивного влияния на западную критически важную национальную инфраструктуру, в том числе в Великобритании. Мы ожидаем, что эти группы будут искать возможности для такого воздействия, особенно если системы плохо защищены", – будет сказано в сообщении NCSC.

Напомним, в январе Королевская почта Великобритании (Royal Mail), крупнейшая почтовая служба страны, подверглась атаке вируса-вымогателя, который разработали и применяют связанные с Россией хакеры.

В феврале Британия в координации с Соединенными Штатами ввела санкции против семи российских киберпреступников.