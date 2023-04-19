У Запорізькій області росіяни зруйнували об'єкти інфраструктури

За минулу добу влада Запорізької області отримаоа 21 повідомлення про руйнування об'єктів інфраструктури російськими військовими.

Джерело: голова Запорізької ОВА Юрій Малашко

Дослівно: "За минулу добу громади на лінії зіткнення зазнали 4 авіаційних удари, 1 з БПЛА, 3 з РСЗВ та 93 артилерійських обстріли.

Внаслідок атаки окупантів вчергове постраждала Новоданилівка, Малинівка, Кам’янське, Новояківлівка та ще 16 сіл, у тому числі незламні міста Оріхів і Гуляйполе.

Надійшло 21 повідомлення про руйнування об'єктів інфраструктури військовими РФ".