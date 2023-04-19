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В Запорожской области россияне разрушили объекты инфраструктуры

Среда, 19 апреля 2023, 09:05

За минувшие сутки власти Запорожской области получили 21 сообщение о разрушении объектов инфраструктуры российскими военными.

Источник: глава Запорожской ОВА Юрий Малашко

Дословно: "За минувшие сутки общины на линии соприкосновения подверглись 4 авиационным ударам, 1 из БПЛА, 3 из РСЗО и 93 артиллерийских обстрела. 

В результате атаки оккупантов в очередной раз пострадала Новоданиловка, Малиновка, Каменское, Новояковлевка и еще 16 сел, в том числе несокрушимые города Орехов и Гуляйполе.

Поступило 21 сообщение о разрушении объектов инфраструктуры военными РФ".

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