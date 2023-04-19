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Систематичні інформаційні операції є частиною війни Росії – британська розвідка

"Європейська правда"Середа, 19 квітня 2023, 09:58

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська держава систематично використовує інформаційні операції як основний елемент своєї стратегії у війні.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії в середу, повідомляє "Європейська правда".

Британські розвідники підкреслюють, що РФ культивує численні канали та підставних осіб для поширення дезінформації: навмисного створення та поширення неправдивої або зманіпульованої інформації.

Одним із компонентів російської дезінформації є "відмивання наративів", за допомогою якого Росія просуває інформацію від підставних осіб або неперевірених джерел у соціальних мережах, яка потім проникає в більш мейнстрімні або державні ЗМІ.

Це має на меті затуманити джерело інформації, щоб російській державі було легше дистанціюватися від повідомлення. Потім вона просуває оманливі фрагменти наративу, маскуючи при цьому свої корисливі інтереси.

Російські державні суб'єкти представляють маніпульовані наративи як організовано, так і ситуативно, йдеться в огляді британського Міноборони. Їхні поточні пріоритети майже напевно включають дискредитацію українського уряду та зменшення міжнародної підтримки України.

У зведенні напередодні британська розвідка повідомляла, що Росія перекидає на Бахмут додаткові сили з лінії фронту в районі Донецька.

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Теми: війнаРосіярозвідка
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