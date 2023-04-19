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Систематические информационные операции являются частью войны России – британская разведка

"Европейская правда"Среда, 19 апреля 2023, 09:58

С начала полномасштабного вторжения в Украину российское государство систематически использует информационные операции как основной элемент своей стратегии в войне.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в среду, сообщает "Европейская правда".

Британские разведчики подчеркивают, что РФ культивирует многочисленные каналы и подставных лиц для распространения дезинформации: умышленного создания и распространения ложной или сманипулированной информации.

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Одним из компонентов российской дезинформации является "отмывание нарративов", с помощью которого Россия продвигает информацию от подставных лиц или непроверенных источников в социальных сетях, которая затем проникает в более мейнстримные или государственные СМИ.

Это имеет целью затуманить источник информации, чтобы российскому государству было легче дистанцироваться от сообщения. Затем оно продвигает обманчивые фрагменты нарратива, маскируя при этом свои корыстные интересы.

Российские государственные субъекты представляют манипулируемые нарративы как организованно, так и ситуативно, говорится в обзоре британского Минобороны. Их текущие приоритеты почти наверняка включают дискредитацию украинского правительства и уменьшение международной поддержки Украины.

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В сводке накануне британская разведка сообщала, что Россия перебрасывает на Бахмут дополнительные силы с линии фронта в районе Донецка.

Темы: войнаРосcияразведка
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