Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Систематические информационные операции являются частью войны России – британская разведка

"Европейская правда"Среда, 19 апреля 2023, 09:58

С начала полномасштабного вторжения в Украину российское государство систематически использует информационные операции как основной элемент своей стратегии в войне.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в среду, сообщает "Европейская правда".

Британские разведчики подчеркивают, что РФ культивирует многочисленные каналы и подставных лиц для распространения дезинформации: умышленного создания и распространения ложной или сманипулированной информации.

Одним из компонентов российской дезинформации является "отмывание нарративов", с помощью которого Россия продвигает информацию от подставных лиц или непроверенных источников в социальных сетях, которая затем проникает в более мейнстримные или государственные СМИ.

Это имеет целью затуманить источник информации, чтобы российскому государству было легче дистанцироваться от сообщения. Затем оно продвигает обманчивые фрагменты нарратива, маскируя при этом свои корыстные интересы.

Российские государственные субъекты представляют манипулируемые нарративы как организованно, так и ситуативно, говорится в обзоре британского Минобороны. Их текущие приоритеты почти наверняка включают дискредитацию украинского правительства и уменьшение международной поддержки Украины.

В сводке накануне британская разведка сообщала, что Россия перебрасывает на Бахмут дополнительные силы с линии фронта в районе Донецка.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаРосcияразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники

Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"

К Путину на парад 9 мая приедет только один президент

Качиньский видит признаки того, что война может закончиться компромиссом, а не полным урегулированием

У Байдена считают, что неудача при контрнаступлении может скорректировать цели Киева – СМИ

Оккупанты накапливают ракеты, чтобы остановить контрнаступление - Буданов

Все новости...
война
Защитники Украины подбили 4 вражеских танка и 23 беспилотника за сутки
Южная Корея впервые заявила о возможность предоставления Украине оружия – Reuters
Силы обороны отбили более 60 вражеских атак – сводка
Последние новости
06:08
Участники конфликта в Судане согласились на временное перемирие – Госдеп США
05:15
Пригожин вернул себе благосклонность Кремля – ISW
04:10
В Крыму оккупанты провели рейды в поисках партизан – ЦНС
03:22
ЕС и Япония не поддержали план США о запрете почти всего экспорта в РФ – СМИ
02:33
ОПУ назначил "кураторов" бригад контрнаступления, которые помогают им с комплектованием – источники
01:43
Танки Abrams, на которых украинские военные будут учиться в Германии, не поедут на фронт
00:58
Минобороны РФ обвинило Украину в нарушении "зерновой сделки"
00:18
Сумщина: россияне за сутки обстреляли 7 громад
23:57
Украинский производитель спортивного снаряжения выходит на рынок Румынии
23:41
Правительство Испании утвердило дополнительные 8 млрд евро на оборонные расходы
Все новости...
Реклама: