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Україна проситиме про термінову допомогу з ППО на "Рамштайні" 21 квітня – FT

"Європейська правда"Середа, 19 квітня 2023, 11:00

На зустрічі західних союзників у форматі "Рамштайн" цього тижня Україна проситиме про термінове постачання зенітно-ракетних комплексів, побоюючись, що їх гостра нестача може дозволити Росії розпочати широкомасштабні бомбардування.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Financial Times з посиланням на трьох посадовців, поінформованих про підготовку зустрічі.

За даними видання, Київ на зустрічі 21 квітня вимагатиме від союзників поповнити запаси боєприпасів для систем ППО, що зменшуються.

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Західні столиці побоюються, що без належної протиповітряної оборони давно запланований контрнаступ проти окупаційних російських військ може зірватися, зазначає FT.

Київ потребує більше ракет, здатних збивати винищувачі, які у великій кількості використовуються для протидії російським безпілотникам і ракетам.

"Протиповітряна оборона ближнього радіуса дії – тема, яку українці порушують все частіше. Якщо вони використають усі ці засоби, це відкриє простір для військово-повітряних сил РФ", – сказав один європейський чиновник.

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"Якщо Росія зможе проникнути "тупими" бомбардувальниками, Україна буде в біді", – додали чиновники, маючи на увазі некеровані боєприпаси, що скидаються з літаків.

Попередні зустрічі були присвячені потребам України в західних бойових танках, винищувачах і – останнім часом – артилерійських боєприпасах, але офіційні особи заявили, що найбільш нагальною є потреба в засобах протиповітряної оборони.

"Постачання ППО – це проблема, про яку постійно каже Україна", – сказав другий європейський чиновник, який відмовився назвати своє ім'я через делікатність питання. "Постачання винищувачів (МіГ. – Ред.) спрямоване на підготовку до повітряних боїв... проти російських літаків".

Значне повітряне прикриття є критично важливим елементом будь-якого успішного наземного наступу, кажуть військові експерти, враховуючи небезпеку, яку російські літаки і бомбардувальники становлять для будь-яких масованих українських сил, що намагаються прорвати лінію фронту.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot із ракетами до нього.

Як відомо, першими про передання Україні системи Patriot оголосили США в грудні 2022 року в межах чергового пакета військової допомоги. Крім того, Нідерланди також поставлять в Україну ЗРК Patriot та низку ракет.

Теми: Рамштайнзброя
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