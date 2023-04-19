Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна проситиме про термінову допомогу з ППО на "Рамштайні" 21 квітня – FT

"Європейська правда"Середа, 19 квітня 2023, 11:00

На зустрічі західних союзників у форматі "Рамштайн" цього тижня Україна проситиме про термінове постачання зенітно-ракетних комплексів, побоюючись, що їх гостра нестача може дозволити Росії розпочати широкомасштабні бомбардування.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Financial Times з посиланням на трьох посадовців, поінформованих про підготовку зустрічі.

За даними видання, Київ на зустрічі 21 квітня вимагатиме від союзників поповнити запаси боєприпасів для систем ППО, що зменшуються.

Західні столиці побоюються, що без належної протиповітряної оборони давно запланований контрнаступ проти окупаційних російських військ може зірватися, зазначає FT.

Київ потребує більше ракет, здатних збивати винищувачі, які у великій кількості використовуються для протидії російським безпілотникам і ракетам.

"Протиповітряна оборона ближнього радіуса дії – тема, яку українці порушують все частіше. Якщо вони використають усі ці засоби, це відкриє простір для військово-повітряних сил РФ", – сказав один європейський чиновник.

"Якщо Росія зможе проникнути "тупими" бомбардувальниками, Україна буде в біді", – додали чиновники, маючи на увазі некеровані боєприпаси, що скидаються з літаків.

ВІДЕО ДНЯ

Попередні зустрічі були присвячені потребам України в західних бойових танках, винищувачах і – останнім часом – артилерійських боєприпасах, але офіційні особи заявили, що найбільш нагальною є потреба в засобах протиповітряної оборони.

"Постачання ППО – це проблема, про яку постійно каже Україна", – сказав другий європейський чиновник, який відмовився назвати своє ім'я через делікатність питання. "Постачання винищувачів (МіГ. – Ред.) спрямоване на підготовку до повітряних боїв... проти російських літаків".

Значне повітряне прикриття є критично важливим елементом будь-якого успішного наземного наступу, кажуть військові експерти, враховуючи небезпеку, яку російські літаки і бомбардувальники становлять для будь-яких масованих українських сил, що намагаються прорвати лінію фронту.

Нагадаємо, Німеччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot із ракетами до нього.

Як відомо, першими про передання Україні системи Patriot оголосили США в грудні 2022 року в межах чергового пакета військової допомоги. Крім того, Нідерланди також поставлять в Україну ЗРК Patriot та низку ракет.

Теми: Рамштайнзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Португалія передасть Україні 5 бронемашин

"Енергоатом" домовився про будівництво в Україні 20 атомних енергоблоків

Зеленський підписав закон, який забороняє географічні назви, пов'язані з Росією

Генсек НАТО про контрнаступ ЗСУ: українські війська звільнять ще більше територій

Екзамен з української, історії та Конституції: Зеленський підписав закон про набуття громадянства

Кабмін спростив механізм направлення військових на лікування за кордон

Усі новини...
Пропагандисти заявили, що не лише вбитий Татарський отримав підозрілу статуетку
Переданий Україні ЗРК Patriot зможе збивати російські цілі на відстані до 150 км – Ігнат
Хакерам вдалося ідентифікувати більше 150 окупантів штурмового авіаційного полку РФ
Медведєев лякає, що Росія озброїть КНДР, якщо Південна Корея дасть зброю Україні
Останні новини
08:57
У Мелітополі в суботу вранці пролунав вибух – мер
08:43
Іспанські Leopard 2A4 доставлять в Україну найближчими днями - МЗС
08:29
Ще майже 700 росіян ліквідовані на війні
07:55
Через санкції Індія призупинила закупівлі зброї у Росії – ЗМІ
07:02
РФ не пропустила на свою територію поранених окупантів, частина з них померла – Генштаб
06:33
Сили оборони відбили понад 50 ворожих атак – зведення
05:48
ISW пояснив, чому Пригожин закликав Кремль закінчити "СВО"
04:33
Португалія передасть Україні 5 бронемашин
03:49
"Енергоатом" домовився про будівництво в Україні 20 атомних енергоблоків
02:55
Пошукові групи ЗСУ знайшли тіла майже 500 зниклих безвісти українських захисників
Усі новини...
Реклама: