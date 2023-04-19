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Украина будет просить о срочной помощи с ПВО на "Рамштайне" 21 апреля – FT

"Европейская правда"Среда, 19 апреля 2023, 11:00

На встрече западных союзников в формате "Рамштайн" на этой неделе Украина будет просить о срочных поставках зенитно-ракетных комплексов, опасаясь, что их острая нехватка может позволить России начать широкомасштабные бомбардировки.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Financial Times со ссылкой на трех чиновников, информированных о подготовке встречи.

По данным издания, Киев на встрече 21 апреля потребует от союзников пополнить запасы боеприпасов для систем ПВО, которые сокращаются.

Западные столицы опасаются, что без надлежащей противовоздушной обороны давно запланированное контрнаступление против оккупационных российских войск может сорваться, отмечает FT.

Киеву нужно больше ракет, способных сбивать истребители, которые в большом количестве используются для противодействия российским беспилотникам и ракетам.

"Противовоздушная оборона ближнего радиуса действия – тема, которую украинцы поднимают все чаще. Если они используют все эти средства, это откроет пространство для военно-воздушных сил РФ", – сказал один европейский чиновник.

"Если Россия сможет проникнуть "тупыми" бомбардировщиками, Украина будет в беде", – добавили чиновники, имея в виду неуправляемые боеприпасы, сбрасываемые с самолетов.

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Предыдущие встречи были посвящены потребностям Украины в западных боевых танках, истребителях и – в последнее время – артиллерийских боеприпасах, но официальные лица заявили, что самая насущная – это потребность в средствах противовоздушной обороны.

"Поставка ПВО – это проблема, которую постоянно поднимает Украина", – сказал второй европейский чиновник, отказавшийся назвать свое имя из-за деликатности вопроса. "Поставка истребителей (МиГ. – Ред.) направлена на подготовку к воздушным боям... против российских самолетов".

Значительное воздушное прикрытие является критически важным элементом любого успешного наземного наступления, говорят военные эксперты, учитывая опасность, которую российские самолеты и бомбардировщики представляют для любых массированных украинских сил, пытающихся прорвать линию фронта.

Напомним, Германия передала Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot с ракетами к нему.

Как известно, первыми о передаче Украине системы Patriot объявили США в декабре 2022 года в рамках очередного пакета военной помощи. Кроме того, Нидерланды также поставят в Украину ЗРК Patriot и ряд ракет.

Темы: Рамштайноружие
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