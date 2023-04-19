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Украина будет просить о срочной помощи с ПВО на "Рамштайне" 21 апреля – FT

"Европейская правда"Среда, 19 апреля 2023, 11:00

На встрече западных союзников в формате "Рамштайн" на этой неделе Украина будет просить о срочных поставках зенитно-ракетных комплексов, опасаясь, что их острая нехватка может позволить России начать широкомасштабные бомбардировки.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Financial Times со ссылкой на трех чиновников, информированных о подготовке встречи.

По данным издания, Киев на встрече 21 апреля потребует от союзников пополнить запасы боеприпасов для систем ПВО, которые сокращаются.

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Западные столицы опасаются, что без надлежащей противовоздушной обороны давно запланированное контрнаступление против оккупационных российских войск может сорваться, отмечает FT.

Киеву нужно больше ракет, способных сбивать истребители, которые в большом количестве используются для противодействия российским беспилотникам и ракетам.

"Противовоздушная оборона ближнего радиуса действия – тема, которую украинцы поднимают все чаще. Если они используют все эти средства, это откроет пространство для военно-воздушных сил РФ", – сказал один европейский чиновник.

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"Если Россия сможет проникнуть "тупыми" бомбардировщиками, Украина будет в беде", – добавили чиновники, имея в виду неуправляемые боеприпасы, сбрасываемые с самолетов.

Предыдущие встречи были посвящены потребностям Украины в западных боевых танках, истребителях и – в последнее время – артиллерийских боеприпасах, но официальные лица заявили, что самая насущная – это потребность в средствах противовоздушной обороны.

"Поставка ПВО – это проблема, которую постоянно поднимает Украина", – сказал второй европейский чиновник, отказавшийся назвать свое имя из-за деликатности вопроса. "Поставка истребителей (МиГ. – Ред.) направлена на подготовку к воздушным боям... против российских самолетов".

Значительное воздушное прикрытие является критически важным элементом любого успешного наземного наступления, говорят военные эксперты, учитывая опасность, которую российские самолеты и бомбардировщики представляют для любых массированных украинских сил, пытающихся прорвать линию фронта.

Напомним, Германия передала Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot с ракетами к нему.

Как известно, первыми о передаче Украине системы Patriot объявили США в декабре 2022 года в рамках очередного пакета военной помощи. Кроме того, Нидерланды также поставят в Украину ЗРК Patriot и ряд ракет.

Темы: Рамштайноружие
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