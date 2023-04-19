Хакерам вдалося ідентифікувати більше 150 окупантів штурмового авіаційного полку РФ

Активістам і хакерам вдалося ідентифікувати понад 150 військовослужбовців однієї з віськових частин 960-го штурмового авіаційного полку Росії.

Джерело: InformNapalm

Деталі: Українські хакери дослідили робочу електронну пошту Начальника медичної служби в/ч 75387, 960-го штурмового авіаційного полку РФ Святослава Філатова. Раніше вони зламали пошту командира цієї військової частини Сергія Атрощенко.

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Лейтенант Філатов вів пошту під назвою – bondjamesbond007@bk.ru ("Бонд, Джейс Бонд") та використовував її для пересилання різних медичних довідок з даними особового складу в/ч 75387.

Завдяки цьому вдалося ідентифікувати понад 150 військовослужбовців (та декілька цивільних працівників) 960-го штурмового авіаційного полку РФ. З них 74 – особи офіцерського складу.

Зокрема, довелося вивчити медичні довідки кожного з окупантів.

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Таким чином вдалося скласти таблицю з переліком особового складу в/ч 75387.

В InformNapalm опублікували таблицю даних 74 офіцерів 960 ШАП.