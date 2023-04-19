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Хакерам удалось идентифицировать более 150 оккупантов штурмового авиационного полка РФ

Алена МазуренкоСреда, 19 апреля 2023, 11:06
Хакерам удалось идентифицировать более 150 оккупантов штурмового авиационного полка РФ

Активистам и хакерам удалось идентифицировать более 150 военнослужащих одной из воинских частей 960-го штурмового авиационного полка России.

Источник: InformNapalm

Детали: Украинские хакеры исследовали рабочую электронную почту Начальника медицинской службы в/ч 75387, 960-го штурмового авиационного полка РФ Святослава Филатова. Ранее они взломали почту командира этой воинской части Сергея Атрощенко.

Лейтенант Филатов вел почту под названием - bondjamesbond007@bk.ru ("Бонд, Джейс Бонд") и использовал ее для пересылки различных медицинских справок с данными личного состава в/ч 75387.

Благодаря этому удалось идентифицировать более 150 военнослужащих (и несколько гражданских работников) 960-го штурмового авиационного полка РФ. Из них 74 - лица офицерского состава.

В частности, пришлось изучить медицинские справки каждого из оккупантов.

Таким образом удалось составить таблицу с перечнем личного состава в/ч 75387.

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В InformNapalm опубликовали таблицу данных 74 офицеров 960 ШАП.

 
 
 
 

Темы: войнаоккупация
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