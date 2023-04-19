Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Хакерам удалось идентифицировать более 150 оккупантов штурмового авиационного полка РФ

Алена МазуренкоСреда, 19 апреля 2023, 11:06
Хакерам удалось идентифицировать более 150 оккупантов штурмового авиационного полка РФ

Активистам и хакерам удалось идентифицировать более 150 военнослужащих одной из воинских частей 960-го штурмового авиационного полка России.

Источник: InformNapalm

Детали: Украинские хакеры исследовали рабочую электронную почту Начальника медицинской службы в/ч 75387, 960-го штурмового авиационного полка РФ Святослава Филатова. Ранее они взломали почту командира этой воинской части Сергея Атрощенко.

Реклама:

Лейтенант Филатов вел почту под названием - bondjamesbond007@bk.ru ("Бонд, Джейс Бонд") и использовал ее для пересылки различных медицинских справок с данными личного состава в/ч 75387.

Благодаря этому удалось идентифицировать более 150 военнослужащих (и несколько гражданских работников) 960-го штурмового авиационного полка РФ. Из них 74 - лица офицерского состава.

В частности, пришлось изучить медицинские справки каждого из оккупантов.

ВИДЕО ДНЯ

Таким образом удалось составить таблицу с перечнем личного состава в/ч 75387.

В InformNapalm опубликовали таблицу данных 74 офицеров 960 ШАП.

 
 
 
 

Темы: войнаоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и более 100 раненых

Все новости...
война
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Минреинтеграции объявило принудительную эвакуацию детей из 5 населенных пунктов на Запорожье
Полиция возьмется за полтавского фитнес-тренера, который плюнул в ветерана войны
Последние новости
15:58
Суд обязал внести в реестр памятников курганный могильник на Закарпатье
15:40
Убытков на 800 миллионов: БЭБ обыскало компании известного конвертатора
15:26
Перенес -50°C: в Париже в шасси прилетевшего из Алжира самолета обнаружили едва живого мужчину
15:25
Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:19
фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине
Все новости...
Реклама: