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Авіаудар РФ по Вовчанську: з-під завалів дістали тіла 2 загиблих

Валентина РоманенкоСереда, 19 квітня 2023, 11:13
Авіаудар РФ по Вовчанську: з-під завалів дістали тіла 2 загиблих
фото з ТГ Синєгубова

Напередодні ввечері росіяни завдали авіаційного удару по місту Вовчанськ на Харківщині: загинуло двоє людей.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Під час пошуково-рятувальних робіт на місці авіаційного удару у м. Вовчанськ знайдені тіла 2 загиблих цивільних людей - 50-річного чоловіка та жінки 44 років.

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Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих".

 

Деталі: За словами Синєгубова, роботи з розбору завалів тривають.

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Теми: Харківська областьвійна
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