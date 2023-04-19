Авиаудар РФ по Волчанску: из-под завалов достали тела 2 погибших

Накануне вечером россияне нанесли авиационный удар по городу Волчанск на Харьковщине: погибли два человека.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Во время поисково-спасательных работ на месте авиационного удара в г. Волчанск найдены тела 2 погибших гражданских людей - 50-летнего мужчины и женщины 44 лет.

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Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших".

Детали: По словам Синегубова, работы по разбору завалов продолжаются.

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