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Авиаудар РФ по Волчанску: из-под завалов достали тела 2 погибших

Валентина РоманенкоСреда, 19 апреля 2023, 11:13
Авиаудар РФ по Волчанску: из-под завалов достали тела 2 погибших
фото из ТГ Синегубова

Накануне вечером россияне нанесли авиационный удар по городу Волчанск на Харьковщине: погибли два человека.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Во время поисково-спасательных работ на месте авиационного удара в г. Волчанск найдены тела 2 погибших гражданских людей - 50-летнего мужчины и женщины 44 лет.

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Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших".

 

Детали: По словам Синегубова, работы по разбору завалов продолжаются.

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Темы: Харьковская областьвойна
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