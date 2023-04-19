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Переданий Україні ЗРК Patriot зможе збивати російські цілі на відстані до 150 км – Ігнат

Станіслав ПогоріловСереда, 19 квітня 2023, 11:25
Переданий Україні ЗРК Patriot зможе збивати російські цілі на відстані до 150 км – Ігнат
ЮРІЙ ІГНАТ. СКРИНШОТ

Переданий Німеччиною Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot із ракетами до нього зможе збивати російські цілі на відстані до 150 км.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова Ігната: "Комплекс далекобійний, комплекс зможе діставати (цілі) на відстані до 150 км, а це дозволить відганяти подалі російську авіацію від наших кордонів".

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Деталі: За його словами, якщо це один з останніх варіантів ЗРК, а саме, Patriot PAC-3, він також зможе збивати балістичні ракети, такі як Іскандер-М, на відстані до 40 км.

Ігнат додав, що, безумовно, передача ЗРК Patriot значно посилить протиповітряну оборону. "Чим раніше він (ЗРК Patriot – ред.) стане на бойове чергування, тим краще буде, зможемо реагувати і робити ті речі, про які вже давно говорили", - підкреслив він.

Що було раніше: Протягом останнього тижня Німеччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot із ракетами до нього.

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Теми: PatriotУкраїнавійна
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