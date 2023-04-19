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Переданная Украине ЗРК Patriot сможет сбивать российские цели на расстоянии до 150 км - Игнат

Станислав ПогориловСреда, 19 апреля 2023, 11:25
Переданная Украине ЗРК Patriot сможет сбивать российские цели на расстоянии до 150 км - Игнат
ЮРИЙ ИГНАТ. СКРИНШОТ

Переданный Германией Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot с ракетами к нему сможет сбивать российские цели на расстоянии до 150 км.

Источник: представитель Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь Игната: "Комплекс дальнобойный, комплекс сможет доставать (цели) на расстоянии до 150 км, а это позволит отгонять подальше российскую авиацию от наших границ".

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Детали: По его словам, если это один из последних вариантов ЗРК, а именно, Patriot PAC-3, он также сможет сбивать баллистические ракеты, такие как Искандер-М, на расстоянии до 40 км.

Игнат добавил, что, безусловно, передача ЗРК Patriot значительно усилит противовоздушную оборону. "Чем раньше он (ЗРК Patriot - ред.) станет на боевое дежурство, тем лучше будет, сможем реагировать и делать те вещи, о которых уже давно говорили", - подчеркнул он.

Что предшествовало: В течение последней недели Германия передала Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot с ракетами к нему.

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Темы: PatriotУкраинавойна
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