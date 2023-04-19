Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Інцидент у Лаврі: віряни УПЦ МП пошкодили ролети на опечатаному Мінкультом корпусі

Валентина РоманенкоСереда, 19 квітня 2023, 13:38
Інцидент у Лаврі: віряни УПЦ МП пошкодили ролети на опечатаному Мінкультом корпусі
фото поліції

На території Києво-Печерської лаври у Києві виник черговий інцидент: парафіяни УПЦ МП пошкодили захисні ролети опечатаного Мінкультом корпусу.

Джерело: речниця столичної поліції Юлія Гірдвіліс в коментарі УП

Деталі: За словами Гірдвіліс, 19 квітня правоохоронці, як  і в попередні дні, забезпечували дотримання порядку на території Лаври, комісія Мінкульту продовжувала свою роботу.

Водночас після того як представники Мінкульту опечатали чергове приміщення – один із корпусів Лаври –, розлючені віряни УПЦ МП зламали печатку та пошкодили захисні ролети.

 
фото поліції

Їхні дії наразі фіксуються поліцейськими. Вирішується питання правової кваліфікації події.

Оновлено: Столична поліція повідомила, що за фактом хуліганства на території Києво-Печерської лаври поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо: В Лаврі продовжує працювати комісія МКІП, яка перевіряє стан об'єктів пам'ятки архітектури національного значення - Ансамбля Києво-Печерської лаври. Час від часу виникають конфлікти з вірянами УПЦ МП, яка досі відмовляється залишити приміщення Лаври, як то передбачено ухваленими рішення влади.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: УПЦ МПКиївполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела

Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"

До Путіна на парад 9 травня приїде лише один президент

Качинський бачить ознаки того, що війна може закінчитися компромісом, а не остаточним врегулюванням

У Байдена вважають, що невдача при контрнаступі може скорегувати цілі Києва – ЗМІ

Окупанти накопичують ракети, щоб зупинити контрнаступ - Буданов

Усі новини...
УПЦ МП
Ще один прибічник УПЦ МП відзначився нападом на журналіста в Лаврі
Співи про "матушку-Русь": суд завернув обвинувачення щодо священника Лаври, прокуратура оскаржує
У Тернополі УПЦ МП заборонили користуватися Кафедральним собором
Останні новини
06:39
Сили оборони відбили понад 40 ворожих атак – зведення
06:08
Учасники конфлікту у Судані погодилися на тимчасове перемир'я – Держдеп США
05:15
Пригожин повернув собі прихильність Кремля – ISW
04:10
У Криму окупанти провели рейди в пошуках партизан – ЦНС
03:22
ЄС і Японія не підтримали план США про заборону майже всього експорту до РФ – ЗМІ
02:33
ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела
01:43
Танки Abrams, на яких українські військові навчатимуться у Німеччині, не поїдуть на фронт
00:58
Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"
00:18
Сумщина: росіяни за добу обстріляли 7 громад
23:57
Український виробник спортивного спорядження виходить на ринок Румунії
Усі новини...
Реклама: