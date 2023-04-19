Інцидент у Лаврі: віряни УПЦ МП пошкодили ролети на опечатаному Мінкультом корпусі

На території Києво-Печерської лаври у Києві виник черговий інцидент: парафіяни УПЦ МП пошкодили захисні ролети опечатаного Мінкультом корпусу.

Джерело: речниця столичної поліції Юлія Гірдвіліс в коментарі УП

Деталі: За словами Гірдвіліс, 19 квітня правоохоронці, як і в попередні дні, забезпечували дотримання порядку на території Лаври, комісія Мінкульту продовжувала свою роботу.

Водночас після того як представники Мінкульту опечатали чергове приміщення – один із корпусів Лаври –, розлючені віряни УПЦ МП зламали печатку та пошкодили захисні ролети.

фото поліції

Їхні дії наразі фіксуються поліцейськими. Вирішується питання правової кваліфікації події.

Оновлено: Столична поліція повідомила, що за фактом хуліганства на території Києво-Печерської лаври поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо: В Лаврі продовжує працювати комісія МКІП, яка перевіряє стан об'єктів пам'ятки архітектури національного значення - Ансамбля Києво-Печерської лаври. Час від часу виникають конфлікти з вірянами УПЦ МП, яка досі відмовляється залишити приміщення Лаври, як то передбачено ухваленими рішення влади.