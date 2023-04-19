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Инцидент в Лавре: верующие УПЦ МП повредили роллеты на опечатанном Минкультом корпусе

Валентина РоманенкоСреда, 19 апреля 2023, 13:38
Инцидент в Лавре: верующие УПЦ МП повредили роллеты на опечатанном Минкультом корпусе
фото полиции

На территории Киево-Печерской лавры в Киеве возник очередной инцидент: прихожане УПЦ МП повредили защитные роллеты опечатанного Минкультом корпуса.

Источник: спикер столичной полиции Юлия Гирдвилис в комментарии УП

Детали: По словам Гирдвилис, 19 апреля правоохранители, как и в предыдущие дни, обеспечивали соблюдение порядка на территории Лавры, комиссия Минкульта продолжала свою работу.

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В то же время после того как представители Минкульта опечатали очередное помещение - один из корпусов Лавры - разссерженные верующие УПЦ МП сломали печать и повредили защитные роллеты.

 

Их действия сейчас фиксируются полицейскими. Решается вопрос правовой квалификации события.

Обновлено: Столичная полиция сообщила, что по факту хулиганства на территории Киево-Печерской лавры полицейские начали уголовное производство.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: В Лавре продолжает работать комиссия МКИП, которая проверяет состояние объектов памятника архитектуры национального значения - Ансамбля Киево-Печерской лавры. Время от времени возникают конфликты с верующими УПЦ МП, которая до сих пор отказывается покинуть помещение Лавры, как это предусмотрено принятыми решениями властей.

Темы: УПЦ МПКиевполиция
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