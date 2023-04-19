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Резніков: ЗРК Patriot прибули в Україну

"Європейська правда"Середа, 19 квітня 2023, 13:58
Резніков: ЗРК Patriot прибули в Україну
фото @BMVg_Bundeswehr

Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні наше прекрасне українське небо стає більш захищеним, адже в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси Patriot", – зазначив міністр.

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За його словами, українські зенітники "освоїли їх так швидко, як тільки могли".

Він подякував міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу, міністру оборони Нідерландів Кайсі Оллонгрен, а також американському, німецькому та нідерландському народам.

Напередодні Німеччина повідомила про відправлення в Україну ЗРК Patriot. У Берліні обіцяли передати Україні одну батарею системи протиповітряної оборони Patriot. Одна батарея налічує від чотирьох до восьми пускових установок, розрахованих на чотири ракети кожна.

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Першими про передання Україні системи Patriot оголосили США в грудні 2022 року в межах чергового пакета військової допомоги. Крім того, Нідерланди також поставлять в Україну ЗРК Patriot та низку ракет.

Наприкінці березня українські військові завершили навчання на ЗРК Patriot у США – раніше, ніж очікувалось.

Теми: PatriotРезніковдопомога Україні
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