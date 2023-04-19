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Резніков: ЗРК Patriot прибули в Україну

"Європейська правда"Середа, 19 квітня 2023, 13:58
Резніков: ЗРК Patriot прибули в Україну
фото @BMVg_Bundeswehr

Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні наше прекрасне українське небо стає більш захищеним, адже в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси Patriot", – зазначив міністр.

За його словами, українські зенітники "освоїли їх так швидко, як тільки могли".

Він подякував міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу, міністру оборони Нідерландів Кайсі Оллонгрен, а також американському, німецькому та нідерландському народам.

Напередодні Німеччина повідомила про відправлення в Україну ЗРК Patriot. У Берліні обіцяли передати Україні одну батарею системи протиповітряної оборони Patriot. Одна батарея налічує від чотирьох до восьми пускових установок, розрахованих на чотири ракети кожна.

Першими про передання Україні системи Patriot оголосили США в грудні 2022 року в межах чергового пакета військової допомоги. Крім того, Нідерланди також поставлять в Україну ЗРК Patriot та низку ракет.

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Наприкінці березня українські військові завершили навчання на ЗРК Patriot у США – раніше, ніж очікувалось.

Теми: PatriotРезніковдопомога Україні
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