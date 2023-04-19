Резников: ЗРК Patriot прибыли в Украину

Министр обороны Алексей Резников подтвердил, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Об этом он написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня наше прекрасное украинское небо становится более защищенным, ведь в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы Patriot", – отметил министр.

По его словам, украинские зенитчики "освоили их так быстро, как только могли".

Он поблагодарил министра обороны Германии Бориса Писториуса, министра обороны Нидерландов Кайси Оллонгрен, а также американский, немецкий и нидерландский народы.

Накануне Германия сообщила об отправке в Украину ЗРК Patriot. В Берлине обещали передать Украине одну батарею системы противовоздушной обороны Patriot. Одна батарея насчитывает от четырех до восьми пусковых установок, рассчитанных на четыре ракеты каждая.

Как известно, первыми о передаче Украине системы Patriot объявили США в декабре 2022 года в рамках очередного пакета военной помощи. Кроме того, Нидерланды также поставят в Украину ЗРК Patriot и ряд ракет.

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В конце марта украинские военные завершили учения на ЗРК Patriot в США – раньше, чем ожидалось.