Маляр каже, що контрнаступальні заходи вже відбуваються на сході

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що контрнаступ не варто зводити до якихось активних наступальних дій і конкретних дат. За її словами, це комплекс заходів і на сході уже зараз тривають контрнаступальні дії ЗСУ.

Джерело: Маляр в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Не треба зводити публічно контрнаступ лише до якихось активних наступальних дій, тому що йдеться про стратегічну мету ЗСУ звільнити всі наші території. Ми націлені на звільнення території і ми націлені на зупинку ворога в його наступальних діях.

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Тому говорити вузько про контрнаступ – некоректно. Це величезний комплекс дій та заходів, які здійснюють ЗСУ. Це насамперед підготовка людей до комплексу дій – і до оборонних, і до наступальних. Але усе разом, якщо ми говоримо про нашу стратегічну мету, це можна назвати заходами контрнаступальних дій.

Вони включають підготовку техніки, людей, готування резерву, формування тактики (планів "А", "Б", "В", тому що не може бути лише одного варіанту дій, бо ворог теж реагує на це).

І треба розуміти, що подібні рішення приймаються за дуже короткий термін, а не за місяць-два. План остаточно обирається таким чином, щоб ворог не зміг відреагувати.

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Ви повинні розуміти, що ЗСУ на сьогодні не готують щось одне в якомусь конкретному напрямку, а потрібно розуміти, що ЗСУ щодня готуються до повного звільнення наших територій, а не тільки контрнаступ...".

Деталі: Заступниця міністра оборони зазначила, що активні штурмові дії в Бахмуті, Мар'їнці на Авдіївському, Лиманському напрямках фронту, теж можна вважати елементом контрнаступу.

За словами Маляр, військові не обговорюють публічно чи навіть між собою плани Збройних сил щодо контрнаступу.

Вона уточнила, що плани ЗСУ залежаться від спроможностей української армії та від інформації про стан ворога.

Пряма мова: "Постійно триває готування ЗСУ і різних дій оборонного і наступального характеру. Контрнаступальні дії, в тому числі, відбуваються і зараз на сході".