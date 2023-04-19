Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Маляр каже, що контрнаступальні заходи вже відбуваються на сході

Альона Мазуренко Середа, 19 квітня 2023, 14:00
Маляр каже, що контрнаступальні заходи вже відбуваються на сході
ГАННА МАЛЯР, СКРІНШОТ З ТЕЛЕМАРАФОНУ

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що контрнаступ не варто зводити до якихось активних наступальних дій і конкретних дат. За її словами, це комплекс заходів і на сході уже зараз тривають контрнаступальні дії ЗСУ.   

Джерело: Маляр в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Не треба зводити публічно контрнаступ лише до якихось активних наступальних дій, тому що йдеться про стратегічну мету ЗСУ звільнити всі наші території. Ми націлені на звільнення території і ми націлені на зупинку ворога в його наступальних діях. 

Тому говорити вузько про контрнаступ – некоректно. Це величезний комплекс дій та заходів, які здійснюють ЗСУ. Це насамперед підготовка людей до комплексу дій – і до оборонних, і до наступальних. Але усе разом, якщо ми говоримо про нашу стратегічну мету, це можна назвати заходами контрнаступальних дій.

Вони включають підготовку техніки, людей, готування резерву, формування тактики (планів "А", "Б", "В", тому що не може бути лише одного варіанту дій, бо ворог теж реагує на це).

І треба розуміти, що подібні рішення приймаються за дуже короткий термін, а не за місяць-два. План остаточно обирається таким чином, щоб ворог не зміг відреагувати.

Ви повинні розуміти, що ЗСУ на сьогодні не готують щось одне в якомусь конкретному напрямку, а потрібно розуміти, що ЗСУ щодня готуються до повного звільнення наших територій, а не тільки контрнаступ...".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Заступниця міністра оборони зазначила, що активні штурмові дії в Бахмуті, Мар'їнці на Авдіївському, Лиманському напрямках фронту, теж можна вважати елементом контрнаступу. 

За словами Маляр, військові не обговорюють публічно чи навіть між собою плани Збройних сил щодо контрнаступу.

Вона уточнила, що плани ЗСУ залежаться від спроможностей української армії та від інформації про стан ворога. 

Пряма мова: "Постійно триває готування ЗСУ і різних дій оборонного і наступального характеру. Контрнаступальні дії, в тому числі, відбуваються і зараз на сході".

Теми: контрнаступвійнаМіноборони
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела

Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"

До Путіна на парад 9 травня приїде лише один президент

Качинський бачить ознаки того, що війна може закінчитися компромісом, а не остаточним врегулюванням

У Байдена вважають, що невдача при контрнаступі може скорегувати цілі Києва – ЗМІ

Окупанти накопичують ракети, щоб зупинити контрнаступ - Буданов

Усі новини...
До України прибули системи Patriot ще від двох країн
Воллес вірить у контрнаступ України, але сумнівається у завершенні війни цьогоріч
Росія має значні резерви старої зброї, щоб вести війну, хоч ВПК країни деградує – звіт
В Росії палає склад на понад 4 тисячі м.кв: залучили авіацію
Останні новини
06:39
Сили оборони відбили понад 40 ворожих атак – зведення
06:08
Учасники конфлікту у Судані погодилися на тимчасове перемир'я – Держдеп США
05:15
Пригожин повернув собі прихильність Кремля – ISW
04:10
У Криму окупанти провели рейди в пошуках партизан – ЦНС
03:22
ЄС і Японія не підтримали план США про заборону майже всього експорту до РФ – ЗМІ
02:33
ОПУ призначив "кураторів" бригад контрнаступу, які допомагають їм з комплектуванням – джерела
01:43
Танки Abrams, на яких українські військові навчатимуться у Німеччині, не поїдуть на фронт
00:58
Міноборони РФ звинуватило Україну у порушенні "зернової угоди"
00:18
Сумщина: росіяни за добу обстріляли 7 громад
23:57
Український виробник спортивного спорядження виходить на ринок Румунії
Усі новини...
Реклама: