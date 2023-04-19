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Маляр говорит, что контрнаступательные действия уже происходят на востоке

Алена МазуренкоСреда, 19 апреля 2023, 14:00
Маляр говорит, что контрнаступательные действия уже происходят на востоке
АННА МАЛЯР, СКРИНШОТ С ТЕЛЕМАРАФОНА

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что контрнаступление не стоит сводить к каким-то активным наступательным действиям и конкретным датам. По ее словам, это комплекс мероприятий и на востоке уже сейчас продолжаются контрнаступательные действия ВСУ.

Источник: Маляр в эфире телемарафона

Прямая речь: "Не надо сводить публично контрнаступление только к каким-то активным наступательным действиям, потому что речь идет о стратегической цели ВСУ освободить все наши территории. Мы нацелены на освобождение территории и мы нацелены на остановку врага в его наступательных действиях.

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Поэтому говорить узко о контрнаступлении - некорректно. Это огромный комплекс действий и мероприятий, которые осуществляют ВСУ. Это прежде всего подготовка людей к комплексу действий - и к оборонительным, и к наступательным. Но все вместе, если мы говорим о нашей стратегической цели, это можно назвать мероприятиями контрнаступательных действий.

Они включают подготовку техники, людей, подготовку резерва, формирование тактики (планов "А", "Б", "В", потому что не может быть только одного варианта действий, потому что враг тоже реагирует на это).

И надо понимать, что подобные решения принимаются за очень короткий срок, а не за месяц-два. План окончательно выбирается таким образом, чтобы враг не смог отреагировать.

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Вы должны понимать, что ВСУ на сегодня не готовят что-то одно в каком-то конкретном направлении, а нужно понимать, что ВСУ ежедневно готовятся к полному освобождению наших территорий, а не только контрнаступление...".

Детали: Заместитель министра обороны отметила, что активные штурмовые действия в Бахмуте, Марьинке на Авдеевском, Лиманском направлениях фронта, тоже можно считать элементом контрнаступления.

По словам Маляр, военные не обсуждают публично или даже между собой планы Вооруженных сил по контрнаступлению.

Она уточнила, что планы ВСУ зависят от возможностей украинской армии и от информации о состоянии врага.

Прямая речь: "Постоянно продолжается подготовка ВСУ и различных действий оборонительного и наступательного характера. Контрнаступательные действия, в том числе, происходят и сейчас на востоке".

Темы: контрнаступлениевойнаМинобороны
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